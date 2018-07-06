歹路走多　南非盜獵者遭獅群攻擊　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）南非這個月初發生人類遭到獅群攻擊，卻找不到屍首的慘案，現在真相出爐，這群「受害者」是盜獵者，當時還配備搶枝、消音器、斧頭、剪線鉗等工具，還有數天的乾糧，意圖展開多日的犀牛獵殺行動。

據南非西布亞野生動物保育區(Sibuya Game Reserve)發布的新聞稿表示，至少有三名盜獵者在當地時間7月1日深夜與2日凌晨，闖入保育區意圖盜獵犀牛角。

《加拿大廣播電台》(Radio-Canada)報導，保育區經營者Nick Fox推斷，這些盜獵者應該是被一大群獅子圍困住，他們當時應該來不及反應。

他接著說，我們並不知道他們有多少人進入保育區，我們只有找到足以供三人穿的衣服，以及2到3人的人體殘缺，還有散落一地的配備。

他補充，為了人員與警方的安全，我們不得不將6隻獅子進行麻醉，一方面進行殘肢的撿拾，一方面配合警方的搜索行動。

Nick Fox向《法新社》表示，他們在2016年3月就因為盜獵者而損失了三隻犀牛。

法新社接著報導，每年在非洲有上千隻犀牛因犀牛角而遭到獵殺，只因中國和越南等亞洲國家將犀牛角用來入藥，市場需求旺盛。如今在非洲大陸上，僅剩5千隻左右的黑犀牛，其中有近2千隻是生活在南非。南非的犀牛數量占全球八成，其中包括2萬隻南非白犀牛。

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