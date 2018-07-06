【更新】日法務大臣簽死刑執行令　奧姆真理教教主等人伏法

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)最新消息，在1995年，於東京地鐵釋放沙林毒氣，導致多人死亡，震驚全球的奧姆真理教教主麻原彰晃（本名為松本智津夫），在稍早執行死刑，另外幾名幹部也預計在今日上絞刑台。

更新：包含麻原彰晃在内的7人的死刑皆執行完畢

《產經新聞》報導，日本法務大臣上川陽子，在今（6）早簽署包含麻原彰晃在内的7人的死刑執行命令。報導回顧，這些人從逮捕到伏法，共花費23年。

《產經新聞》介紹法院定讞判決，回顧麻原彰晃罪行。

1989年（平成一年）11月，因律師坂本堤反對真理教立場，而主導將其全家殺害。 1994年6月，主導在長野縣松本市散播沙林毒氣，導致7人死亡。 1995年3月，主導在東京地鐵散播沙林毒氣，導致12人死亡，6000多人受傷。

1995年東京地鐵沙林事件資料照（美聯社提供）

判決說，麻原彰晃的動機，在於想支配日本，登基為王，因此「波爾」（真理教用語，意為殺害）掉礙事者。

根據《NHK》，麻原彰晃在法庭上，一直主張自己無罪，但後來逐漸開始說一些莫名其妙，無法被人理解的話。

《日本經濟新聞》透露，由於絞死麻原彰晃，恐導致教團復仇，因此日本警方已全面加強戒備。

另外，報導回顧，麻原彰晃生前被囚禁在東京看守所時，精神狀況正常，雖然拒絕一切會面，但都有配合洗澡和運動。

【快報】日法務大臣簽死刑執行令 奧姆真理教教主伏法