雲門藝廊推新展　一窺「科技鉅子」林百里鏡頭下世界

▲《留得殘荷聽雨聲》 作品照片

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）繼蔣勳駐村池上的畫作《雲淡風輕》，創下一週內紀念卡被參觀民眾一掃而空的盛況後，雲門藝廊再推新展。這次邀請廣達集團創辦人暨董事長林百里，展出攝影作品《留得殘荷聽雨聲》，展現這位科技業鉅子，鮮為人知的藝術家面貌。

雲門官網介紹，《留得殘荷聽雨聲》寬244公分，高129公分。敏感的光影，交疊的層次，詩意的秋景，令人想起李商隱的名句：「留得殘荷聽雨聲」。

林百里透過豐富的現代科技，師法攝影大師郎靜山重複曝光技法，將景物顯像於照片中；並以張大千潑墨荷花慣常使用的四屏形制，以攝影後製技巧，呈現如樂章般起、承、轉、合的結構。

從左方以銳利修長的荷莖作為起首，意味著銳意進取的少年階段；畫面向右，隨著荷葉漸茂，意味著人生壯年；再右，則是莖桿、荷葉、垂蓬疊疊交錯，譜出宛若樂章中的高潮；最右則是最後境界，空蕩的水面上漂浮片片楓葉，正映襯著岸上楓樹的倒影。葉已離枝，不失本源。既呼應了張大千的潑墨荷花，也更細膩地呈現出創作者的人生體會，讓人反覆尋味。

雲門表示，2014年林百里出席雲門劇場開幕式，看見劉振祥的攝影作品，當下感慨表示，這麼多漂亮的照片，實在應該好好整理，出版成一本書。

於是他和睿芙奧藝術集團副董事長郭倩如積極籌畫，挑選了劉振祥等四位攝影師八十幅照片。從設計，選紙到裝禎，親力親為。終於在2017年底，雲門舞集創團四十五週年前夕，完成了這部重達九公斤半，完全手工精裝，國際典藏級的「收藏雲門」攝影書。

這本重量級的攝影書，由誠品書店與雲門發售，所得全數捐助雲門基金會，以期舞團永續發展。

左/雲門舞集創辦人暨藝術總監林懷民，右/廣達董事長林百里 (翻攝雲門官網)

​左起依序為網路家庭國際資訊股份有限公司詹宏志、睿芙奧副董事長郭倩如、雲門舞集創辦人暨藝術總監林懷民、廣達董事長林百里、誠品董事長吳旻潔、攝影師劉振祥、攝影師林敬原 (翻攝雲門官網)

根據中央社，書中除了選用劉振祥、游輝宏、張贊桃、林敬原四位攝影家多年來定格雲門舞作的80幅照片，另有林百里以Phase One中專拍黑白照片的數位機背所拍攝下的日常林懷民樣貌，作品讓人驚艷。

雲門新聞稿指出，「收藏雲門」內容規劃期間，林百里感到書中少了林懷民的照片，決定親自擔任攝影師。拍照過程中，林懷民有機會看見林百里的攝影作品，特別情商《留得殘荷聽雨聲》到雲門展出，獲得林百里首肯，因而促成了這檔展覽。

林百里是台灣科技產業的代表性人物，更是華人世界傑出的藝術鑑賞家，收藏的藝術作品超過兩千件，尤以張大千與宋代美學的豐富收藏聞名。

但大多數人可能不知道，林百里就讀台灣大學時就擔任攝影社社長，其後四十年繁忙於廣達的經營，卻從不忘懷攝影。

近年來，攝影幾乎已成為林百里工作之餘的生活重心，家中攝影器材齊備，而出門旅行對他而言，就是去拍照片。

盛夏雲門的荷池，花葉正濃，歡迎您偷得浮生半日閒，到雲門劇場聽風賞荷，再轉入雲門藝廊，欣賞林百里(下圖)的攝影作品《留得殘荷聽雨聲》。作品將自7月6日起在淡水雲門劇場的雲門藝廊展出至10月7日，邀請民眾自由參觀，細細品味。