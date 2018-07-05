成大醫院洗腎室誤用漂白水　院方道歉：將檢討改善

(圖片來源:成大醫院官方臉書)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）繼台大醫院及台中市中國醫藥大學附設醫院，接連爆出洗腎接錯管事件，位於台南的醫學中心成大醫院，也傳出洗腎室出包事件。不過這次不是誤用自來水，而是漂白水！

中央社報導，成大醫院晚間發布新聞稿，對此表示遺憾及抱歉，所幸透析機保護機制，藥水濃度不正確就自動停機，透析人員也馬上發現異常，漂白水確定未進入病人體內。醫院當場緊急抽血送驗，相關檢驗結果正常，將檢討改善，且持續追蹤病人狀況。

《蘋果》5日報導，成大醫院洗腎室今年5月中旬發生護理師幫病患洗腎時，誤將漂白水當透析藥水，注入血液透析機。

所幸偵測系統顯示透析藥水濃度有異，發出警示聲，護理師緊急關閉機器，漂白水並沒有進入病患體內。

成大醫院今(5)日證實此烏龍事件，並指清潔員貪圖方便，把消毒、清潔用的漂白水裝入透析藥水空瓶，卻沒有撕掉透析藥水標籤，導致護理師錯拿。

台南市衛生局表示，成大醫院沒有回報此事，該局明(6)日將前往瞭解。

《蘋果》引述不願具名的醫師指出，漂白水含有重金屬，其中以氯為主。漂白水若透過血液進入人體，造成氯酸中毒，會破壞紅血球，身體器官衰竭，對身體造成急性影響。