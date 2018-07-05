里山里海大冒險~野柳國小親子海食教育

【新北市訊】新北市教育局暑假首波「里山里海親子食農教育」活動於今(5)日在野柳國小揭開序幕，讓親子體驗漁村文化討海麵製作、認識愛海洋的慢魚運動和探索潮間帶生態等，讓今年新北的暑假增添親子幸福的海食滋味。

校長張錦霞表示，今年是第二年辦理海食教育體驗活動，親子報名非常踴躍，家長們利用暑假時間陪伴孩子親近海洋，也希望透過豐富的海洋文化學習活動，讓孩子親身感受海洋的生命力。在歷程中有吃當季、吃當地的海鮮購買大考驗，讓親子一起來探索學習慢魚運動，也企盼讓海洋教育從小紮根，推廣珍惜海洋生態和文化，而不是吃到飽的海鮮文化。

承辦活動的吳炯霖主任表示，海食教育體驗運用了社區總體營造的合作機制，邀請社區瑪鋉協會規劃了石蓴討海麵的製作和野柳漁村文化的導覽走讀：也請漁船業者讓孩子認識當季的海鮮魚貨；並聘請在地的海洋教練帶領孩子探索潮間帶生態，讓親子能開心充實的FUN暑假。

參與這次活動的婉玲小朋友，覺得自己親手做的討海麵好吃有好玩，而且有媽媽和妹妹的陪伴，好幸福。來自菲律賓的婉玲媽媽第一次參與這樣的活動，感覺很特別，看見很多學習都是透過孩子自己操作和思考來得到答案，相信孩子一定能印象深刻的學習海洋知識，也知道要愛護海洋環境。

四年級的冠廷小朋友表示，上了慢魚運動的課才知道海鮮不可以隨便亂買，要注意維護海洋生態，不然以後可能沒有好吃的魚。冠廷媽媽也表示，親子參加這樣的活動很有意義，小孩也可以學習很多海洋和生態環境的知識，過一個快樂的暑假。