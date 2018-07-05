櫃買引資再出擊 前進星馬向外資招手

為讓國際投資人更加了解我國資本市場，並吸引更多外資投入，櫃買中心訂於7月8日至10日由總經理蘇郁卿親自率隊，前往新加坡及馬來西亞兩地舉辦海外法說會，其中7月9日先在亞洲金融重鎮的新加坡，向主要外資機構介紹櫃買市場及上櫃公司，緊接著在7月10日前往東南亞經貿樞紐的馬來西亞，馬來西亞亦為櫃買中心第一次前往引資的國家，經評估考量，當地有不少主權基金及資產管理機構對我國半導體及電子科技相關產業相當有興趣，尤其對公司治理良好且殖利率高的公司表達濃厚興趣。

本次法說會總計邀請10家優質上櫃公司，將與星馬兩地的專業機構投資人進行一對一會談，參與公司皆為櫃買市場中具產業代表性且業績表現良好的企業，包括聚積(3527)、牧德 (3563)、譜瑞(4966)、環宇(4991)、智崴(5263)、新普(6121)、合晶(6182)、胡連(6279)、恒耀(8349)及大江(8436)等公司。

截至目前為止，外資法人對於參與本次活動之反應相當熱烈，星馬兩地已有逾100場次的會議需求，超過40家的外國投資法人機構，參與者多為國際知名投資機構或基金管理公司，國家型主權基金亦表現濃厚興趣。櫃買中心希望藉由這次活動，透過投資人與上櫃公司一對一的會談方式，讓投資者能夠深入了解公司中長期策略與願景，並認識到櫃買市場多樣化的產業中有許多值得投資的標的。

櫃買中心表示，此行除了引資活動外，櫃買中心利用抵達新加坡當日晚間，即邀請有興趣來台上櫃的公司、新加坡當地第一上櫃公司代表及本次法說公司代表共聚一堂，進行意見交流，一方面可以讓櫃買家族成員互相認識交換意見，同時也希望當地有興趣來台掛牌的公司，藉由與櫃買家族成員的交流，能更深入認識台灣的資本市場。

本次海外法說會係由櫃買中心與國泰證券及馬來亞銀行金英證券(Maybank Kim Eng)合作，相信透過三方合作定能吸引亞洲資金的目光。櫃買中心對於增進國際投資人認識我國資本市場一向不遺餘力，近年來更積極扮演外資法人與櫃買市場掛牌企業間的溝通橋樑，協助優質上櫃公司提升國際知名度，這些努力也逐漸獲得國際機構投資人的正面肯定，經統計，外資近10年來投入櫃買市場比例從2008年的7.43%逐年成長至2018年6月29日的21.8%，成長高達3倍，可見近年來櫃買海外引資活動有其成效，櫃買中心亦將持續推動。