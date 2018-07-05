板橋凱撒大飯店 卡拉拉「義」起分享餐

充滿現代溫馨及活力，呈現最新鮮的食材與佳餚，適合家庭友人歡聚與上班族揪團享美食的最佳用餐地點-卡拉拉義式餐廳，為了提供饕客們更多餐食選擇，同時瞄準現今喜愛餐飲共享的消費模式，即日起推出四人同行「義」起分享餐，NT$3,680+10%共享六道美食：前菜拼盤及沙拉各二選一，披薩、培根蛋黃細扁麵或松露野菇燉飯三選一，超豪華主菜供應焗烤龍蝦海鮮盤及美國肋眼牛排(10oz)，尾聲另有繽粉甜點及紅酒搭配，大快朵頤享受歡聚最佳食刻。

因應世足賽期間，7/15前點購分享餐即可現場加購酒類與飲料類買一送一之優惠，即日起至7/15用餐客人皆可參加預測前四強抽獎活動，有機會抽中分享餐免費餐券！

卡拉拉義式餐廳以分享好料的概念推出超值「義」起分享餐，份量升級、美味滿分。前菜可二選一的綜合炸物拼盤及義式碳烤時蔬綜合盤，前者為新鮮洋蔥圈、現流中卷裹覆啤酒麵糊油炸及酥脆帶皮薯條作組合，適合男士們搭配啤酒下肚的開胃菜；後者選用櫛瓜、洋菇、筊白筍等健康時蔬入爐炭烤，再以海鹽及陳年巴薩米可醋提味，低油少鹽無負擔，為愛美的女性們減輕熱量攝取。第二道沙拉提供經典凱撒沙拉及尼斯花園藜麥沙拉二選一；第三道麵食類則是挑選最受歡迎單點品項前三名的瑪格莉特手工披薩、奶油培根蛋黃細扁麵、松露野菇燉飯提供三選一；接下來的重頭戲即獻上超級豪華碳烤龍蝦海鮮盤及美國肋眼牛排海陸雙拼組合，選用4顆北海道2M等級的生食干貝、兩大片鮮嫩甜美鮭魚排及現流中卷以嫩煎碳烤方式鎖住水份維持海鮮鮮嫩口感、主廚特選重達550克波士頓龍蝦兩隻以焗烤方式呈現、再搭配10盎司濕式熟成的美國肋眼牛排澎湃上桌，每人皆可吃到滿滿份量、大呼過癮。

詳情或預訂可洽02-8964-3951