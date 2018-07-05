FUN暑假！古華花園飯店「瘋樂園」

迎接酷熱暑假，古華花園飯店推出「FUN暑假！2018古華瘋樂園 住房優惠專案」，從7月1日至9月30日，古華豪華雙床四人房搭配小人國、六福村水陸雙樂園門票，直接下殺3.2折起，以最心動的價格，四人同行平均每人每晚只要一千出頭，讓您涼快一夏High翻天，留下精彩的假期回憶！

古華花園飯店為中壢暨南桃園第一家正式認證的五星級觀光飯店，A、B兩館255間客房，設計精髓以中式古典與歐風富麗交叉呈現，樓層間別具匠心陳設古董的大器風範，更讓人體會『古』風雅緻、『華』範尊榮的新居住美學。飯店前有2萬坪綠意盎然的光明公園及中壢國民運動中心，緊鄰中壢觀光夜市(步行3分鐘)、中壢SOGO百貨(步行10分鐘)、中壢站前商圈及桃園國際棒球場(10分鐘車程)，距離桃園高鐵車站10分鐘，距離桃園國際機場15分鐘，得天獨厚的地理位置是您踏青旅遊的住宿首選。

古華「豪華雙床四人房」座落於B館 6至11樓，房間面積達17坪，具現代感設計的雙大床，搭配精美齊全的傢俱相得益彰，在閒暇時眺望窗外的公園景觀，感受身心靈的舒暢與提升；每月精心挑選的多部最新強檔電影免費觀賞，入住古華體驗專屬於您的電影院；B館5樓元氣健身中心擁有一流健身設備、蒸氣室、烤箱、戶外按摩水摩池、戶外游泳池，房客均可免費使用，在此紓解一天的疲憊與壓力，盡興而歸。

訂房專線：(03)281-2626

2018古華瘋樂園 住房優惠專案