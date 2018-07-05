「中華電信線上週年慶」夏日旅遊祭 國際漫遊、預付卡上網量 免費線上開搶  

迎接暑期旅遊旺季，中華電信官網特別推出「2018線上週年慶」活動，提供官網限定、限時限量的優惠，包括1,000個「4G預付卡2.2GB上網量」免費、500個「日本漫遊上網2GB」免費，再抽20名當次漫遊上網方案免費及線上申請光世代+MOD快閃加碼，獨家送超值家電！另活動期間(7/2~7/31)在中華電信官網(www.cht.com.tw)成功申請指定業務，即送您價值超過10,000元「Hami書城月讀包30天」及「手機攝影線上課程」體驗序號，再抽7-ELEVEN 200元現金抵用券，讓您狂歡過暑假！

預付卡2.2GB上網限量免費，1年僅此1檔，錯過再等1年

預付卡儲值限時瘋搶照過來！2018線上週年慶提供4G預付卡2.2GB上網量免費瘋搶！從7/9~7/13，在中華電信專屬活動網頁每日10:00起開放200個「4G預付卡2.2GB上網量」優惠包裝，提供給4G預付卡用戶免費儲值！還有線上儲值限定-4G預付卡計量型上網指定包裝加倍贈，1年僅此1檔，錯過再等1年！

免費日本漫遊上網限時瘋搶，再抽20名當次漫遊上網方案免費

搭配Hami書城月讀包體驗，旅遊電子書帶著走，假期更精采

打算暑假出國旅遊的捧油們，看過來！中華電信國際漫遊服務讓您出國輕鬆上網無負擔，從7/16到7/20止，在中華電信專屬活動網頁每日14:00起開放100個客戶線上搶購國際漫遊-「日本漫遊上網2GB」方案的免費優惠，您出國上網，中華來買單！

甚麼，還是沒有搶到?其實您還是有機會獲得免費漫遊上網的機會唷！只要在7/2到8/31期間，在中華電信官網(www.cht.com.tw)線上申請國際漫遊並啟用，每月抽10名漫遊上網免費，再送您「Hami書城月讀包30天」及「手機攝影線上課程」體驗序號，下載Hami書城APP即可限時閱讀精選日、韓、港澳等出國熱區的旅遊電子書及當期旅遊休閒雜誌，輕鬆帶著電子書玩遍海內外，讓您假期更精彩！

光世代+MOD限時加碼實用贈品，快速飆網+優質頻道內容，坐享双省

炎炎夏日解悶靠網路！中華電信提供更快速的上網及優質電視頻道服務，自7/20上午10:00至7/31下午17:00止，在中華電信官網(www.cht.com.tw)線上新申請或升速光世代100M/40M以上方案，加贈價值$3,990~$4,688的「Honeywell 空氣清淨機」或「飛利浦廚神料理機」2選1；申請光世代100M/40M以上+MOD指定套餐，加贈價值$7,288~$7,990的「飛利浦渦輪靜排智慧萬用鍋」或「ASUS ZENPAD 8平板電腦」2選1，讓您看電視加上網，双双享好康。

官方網站全新體驗+ 官方APP智慧科技服務 改版大升級

中華電信官網(www.cht.com.tw)提供客戶線上24小時快速申請各項通訊服務，例如線上申請行動資費搭配購機/家電服務，只要3步驟：「選手機」、「選資費」、「填資料」，快速又方便！此外，線上申請行動通信約(單門號)續約的客戶，線上申辦立即完成新資費合約，續約好方便。中華電信APP也在7月全新改版上線，登入更簡單，且支援指紋/臉部兩種生物辨識技術，方便又安全。下載中華電信APP，即可一手掌握門號資費、合約狀況、帳單金額等重要資訊。此外，線上繳費、加購流量，或申辦國際漫遊也可透過APP一指輕鬆搞定，讓您的通訊服務更便利。