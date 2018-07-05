寒舍餐旅新董座出爐　蔡伯翰接棒賴英里

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）寒舍餐旅前董事長賴英里日前請辭，一如市場猜測，已故寒舍創辦人蔡辰洋之子蔡伯翰(上圖)，今（5)日在董事會推舉下，正式接任董事長，接掌公司營運。賴英里則轉任董事。

蔡伯翰的母親為蔡辰洋第一任妻子林氏。賴英里則是蔡辰洋第三任妻子。蔡辰洋的第二任妻子，為知名女星王釧如。

賴英里是樂壇名人，有「長笛公主」美譽。2000年她與蔡辰洋結婚後，工作重心轉往飯店業，蔡辰洋2016年因心肌梗塞過世後，賴英里接班董座。今年米其林首度來台，寒舍餐旅表現亮眼，賴英里功不可沒。

賴英里將轉任寒舍餐旅董事。中央社檔案照片

綜合《自由》與中央社報導，蔡伯翰畢業於美國舊金山大學旅館管理學系和彼得杜拉克學院MBA。學成返台後，2003年曾任台北喜來登總經理特助，現為寒舍餐旅執行長。

擔任喜來登特助期間，蔡伯翰與裝修專案團隊並肩工作，全程參與台北喜來登斥資23億的改裝工程計畫，並將成功模式延續至新旅館的擴張與評估，順利讓台北寒舍艾美酒店，與礁溪寒沐酒店，於2010年及2017年盛大開幕。

2008年起，蔡伯翰接任集團執行長，開始與業務、餐飲、客房團隊定期開會，全面深入參與營運實務，引領寒舍餐飲持續蟬連業界之冠，並掀起一波餐旅新革命。

2015年5月19日，蔡伯翰與前董事長賴英里，一同推動寒舍餐旅正式掛牌上市，以與國際旅館業巨擘萬豪集團（Marriott International, Inc.）接軌的全球視野，為台灣觀光股再添生力軍。

蔡伯翰外表溫文儒雅，總是笑臉迎人，有別於一般董事長的內斂嚴肅。親切的言談舉止與極度務實的營運思維，形塑其獨樹一幟的管理風格。預料上任後，蔡伯翰將延續美學、人文及藝術的經營特色，繼續帶領寒舍餐旅。

寒舍餐旅6月8日召開股東常會，當時董事長賴英里因私人行程未出席，由執行長蔡伯翰代表主持。中央社檔案照片

至於寒舍前董事長賴英里，是在6月27日傍晚發布辭職聲明，表示由於個人因素，自民國107年6月27日起，請辭寒舍餐旅管理顧問股份有限公司董事長職務。

《自由》指出，賴英里是因緋聞事件重創公司形象，請辭董事長一職。蔡伯翰接任董事長的任期，將到明（2019）年6月。

報導指出，由於賴英里手上持有寒舍7 .77%股權，加上與她傳出緋聞的李世聰，也持有超過1%，明年寒舍董監改選，賴英里是否會捲土重來，仍充滿變數。

中央社曾報導，根據年報資訊，寒舍第一大股東，是日本保養品牌佳麗寶代理商東方美，持有16.9%；其次是蔡辰洋胞弟蔡辰威的宣威投資、春穗投資，分別持股15.38%、3.04%，合計超過18%。

礁溪寒沐酒店 (照片來源: 台灣英文新聞)