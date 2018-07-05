毛小孩愛溜搭？當心暴露於心絲蟲與寄生蟲高風險

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）近9成飼主會帶家犬出門溜搭，但逾6成家犬未定期投藥暴露於犬心絲蟲與寄生蟲高風險。獸醫師提醒，飼養於家中卻有外出行為的家犬，可稱呼為『門外犬』，是感染心絲蟲與內、外寄生蟲危機指數最高的潛在對象，飼主千萬別輕忽。

炎炎夏日來臨，高溫潮濕的環境讓病媒蚊、寄生蟲孳生橫行，不僅影響了人們的居住環境，連狗狗也都進入了危機四伏的風險中。從跳蚤、壁蝨，到腸道寄生蟲和經由蚊子叮咬感染的高死亡率心絲蟲，都是狗狗較常見的寄生蟲。

中華民國獸醫內科醫學會理事長翁浚岳表示，這些「一門之隔」飼養於家中卻有外出行為的家犬，可稱呼為『門外犬』，是感染心絲蟲與內、外寄生蟲危機指數最高的潛在對象。不少飼主誤認自家愛犬飼養在室內環境，就不易遭受心絲蟲或內、外寄生蟲的侵襲，反成為時下心絲蟲預防的最大漏洞！

翁浚岳理事長進一步說明，心絲蟲經由蚊子叮咬傳播，狗狗一旦感染心絲蟲，會造成心臟與肺臟不可逆的嚴重損害；雖可治療，仍會造成心肺功能障礙甚至死亡。同時心絲蟲也曾出現人畜共通傳染病的案例，千萬不可輕忽！

根據「門外犬行為危機指數大調查」顯示，近8成的家犬平日主要活動空間有陽台或是窗戶，甚至有約七成五(74.7％)的飼主表示曾在家中看過「蚊子」；翁浚岳理事長表示，這些都會是心絲蟲的高度感染源。

2017年中華民國獸醫內科醫學會曾針對「2015年寵物犬心絲蟲盛行率」發表調查報告，調查顯示在沒有預防性投藥的情況下，台灣每4.5隻家犬就有1隻感染心絲蟲。

翁浚岳理事長說明，寄生蟲是可以預防的，心絲蟲若有定期投藥預防更可以完全避免，然而目前仍有不少民眾對家犬預防投藥觀念尚不健全。台灣是心絲蟲等寄生蟲病的盛行區域，且一年四季都有病媒蚊出沒，提醒飼主千萬不可大意。