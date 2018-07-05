打破難民刻板印象 對美貢獻卓著的5個大人物

（台灣英文新聞／實習編輯蔣佩庭 綜合外電報導）近幾年，難民被貼上許多負面標籤，認為他們文化水平不高、學歷低等等。不過事實上，19世紀為了逃離波蘭和俄羅斯大屠殺的東歐猶太人，到達美國後，很快地成為了社會菁英，也做出不少卓越貢獻。以下是你不可不知道的5個有難民背景但對美國極具引響力的人物：

瑪德琳‧歐布萊特(Madeleine Albright)

（圖片來源：US Department of State）

瑪德琳‧歐布萊特出生於捷克的首都-布拉格。1939年，當納粹入侵斯洛伐克時，她與家人一同逃往英國，並且在第二次世界大戰之後，重返布拉格。但共產主義政變快速，因此他們又以難民身分前往美國，並且在1949年定居丹佛。

1993年，瑪德琳‧歐布萊特成為了美國柯林頓政府的聯合國大使。在任職期間，她主張以國際合作解決國際問題的「自由多邊主義」，並且努力加強美國在世界政治中的領導地位。1997年，瑪德琳‧歐布萊特成為了美國第一位女國務卿，並且以民主和倡導人權為己任。

狄‧潘(Dith Pran)

（圖片來源：美聯社）

狄‧潘以記錄血腥的柬埔寨內戰聞名，他是曾獲獎的紐約時報攝影記者。1975年他目睹了金邊的淪陷，還被紅色高棉俘虜並與數十萬柬埔寨俘虜一起被送往農村。

在被囚禁了四年半之後，狄‧潘因為越南軍隊推翻紅色高棉而被釋放，隨後他來到紐約成為了紐約時報的攝影記者。在電影《殺戮戰場》上映後，狄‧潘因著與斯坎柏格的友情血淚故事而感動了世界。他致力於提倡基本人權，並且在美國努力地讓柬埔寨種族滅絕事件廣為人知。

葛洛麗雅‧伊斯特芬(Gloria Estefan)

（圖片來源：flickr用戶FotoCastor）

葛洛麗雅‧伊斯特芬1957年出生於哈瓦那，她的父親在巴蒂斯塔政權跨台之前曾是一名古巴士兵，他的家人於1959年逃離古巴。

在20世紀70年代中期，伊斯特芬加入邁阿密之音(Miami Sound Machine)，並且一連獲得了七次葛萊美獎。在2015年伊斯特芬與她的丈夫因其音樂作品在拉丁美洲文化上的貢獻而獲得了總統自由勳章。

西德尼‧希爾曼(Sidney Hillman)

（圖片來源：維基百科）

身為猶太人的西德尼‧希爾曼出生於立陶宛的扎加雷，他因為反沙皇政治活動被捕，最後輾轉逃到了美國定居於芝加哥，並且成為了一名服裝工人，也因著協助組織罷工成為了勞工領袖。在美國經濟大蕭條期間，他被任命為國家恢復管理局的勞工顧問。希爾曼在1936年成立了社會主義美國工黨，且持續參與政治，直到1946年去世。而每一年由西德尼‧希爾曼基金會所頒發的「希爾曼新聞獎」至今還是以他的名義頒發。

亨利‧季辛吉(Henry Kissinger)

（圖片來源：美聯社）

季辛吉1923年出生於德國菲爾特，在1938年逃離納粹政府並定居紐約。他擔任過兩任總統─約翰·甘迺迪和林登·詹森的特別顧問，在1969年被尼克森總統任命為國家安全顧問，且在1973年至1977年擔任國務卿，除此之外，他因為致力於巴黎和平協定而獲得了諾貝爾和平獎的殊榮。直到今日，基辛格還是廣泛地被人認為是過去半世紀最具影響力的美國政治家之一。