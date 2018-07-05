衝出封鎖線　科學家憂車諾比灰狼變異基因可能擴散

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）車諾比核災事件已歷30年，此區早已成為野生動物的棲息地，然而在當地進行有關研究的美國密蘇里大學科學團隊日前發現，一隻灰狼衝出封鎖範圍出現在逾300公里處，研究團隊提出警告，灰狼身上所攜帶的變異基因有可能在歐洲地區蔓延開來。

網路新聞部落格《Marshable》報導，1986年發生車諾比核災事件至今已歷30年，2017年11月還傳出烏克蘭當局有意善用以核能電廠為中心，所畫出的封鎖範圍建置太陽能農場，讓原本荒無人煙的土地另有他用。而此地因人去樓空，早已成為野生動物的棲息地，各種野生動物的數量皆有攀升的趨勢，灰狼就是其中之一。

綜合外媒報導，Dr.Michael Byrne所率領的科學團隊發現，他們在14隻灰狼身上繫上衛星追蹤器，觀察牠們的一舉一動，結果發現其中一隻約2歲大的公狼花了21天路程，跑到距離封鎖範圍約300公里處。

Byrne表示，這個首例足以證明灰狼可在封鎖範圍外探險。

他在接受LiveScience的訪問時說，雖然我們所看到的狼群仍然是四隻腳、一雙眼睛還有一條尾巴，看似與其他地區的狼無兩樣，但牠們是否有其它肉眼見不到的問題，我們就不得而知。

對於這隻跑到歐洲其他地方的公狼，科學家則提出質疑，變異基因是否會隨著灰狼的移動而傳遞給生活在其他地區的同類。對於這項推測尚無足夠的數據可證明，研究結果已刊登在《European Journal of Wildlife Research》期刊上。