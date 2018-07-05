穩定水果價格　賴揆盼農委會減少產銷失衡衝擊

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）近期火龍果、香蕉、鳳梨等水果價格偏低，行政院長賴清德今(5)日指示各部會及國營事業在盛產期多加採購，並要求農委會檢討產銷失衡原因，以外銷、加工及直銷促銷各10%為目標，調節供應量及價格。

賴清德強調，希望農委會掌握正確的訊息，以解決當前的問題，減少產銷失衡的衝擊，保障農民權益。若有假消息，必須迅速澄清，避免因假消息的誤導，造成農民權益的損失。



賴清德今在行政院會，要求農業委員會善用八大策略，針對火龍果、香蕉、鳳梨等作物，以外銷10%、加工10%及直銷促銷10%為目標，調節供應量及價格，擬定產銷輔導行動方案，確實執行，保障農民的權益。

圖為行政院長賴清德，3日出席「美麗台灣行」發表會暨論壇啟動儀式。中央社

賴清德表示，所謂八大措施的相關配套措施，包括

▪ 種植登記及完善蔬果產銷資訊整合查詢平台主動預警供需

▪ 輔導轉作 ▪ 關稅配額制度調整

▪ 多元加工研發利用

▪ 建立旗艦物流及區域冷鏈系統

▪ 運用民間資源，建立農糧產品產銷穩定機制

▪ 提升外銷競爭力 ▪ 調整市場結構及通路等



賴清德說，台灣水果物美價廉，如果有機會透過國營事業的通路，對農產品的銷售一定有很大的幫助，經濟部主動幫忙，台灣中油100座直營加油站銷售來自嘉義縣的鳳梨就是其中一例。

中油日前發布新聞稿表示，為關懷本土農業及配合政府照顧農民政策，台灣中油公司自7月3日起，在全台100座直營加油站銷售來自嘉義縣、物美價廉的本土金鑽鳳梨20,000台斤，由於各站數量有限，歡迎消費者到中油加油時順便買鳳梨，將甜蜜旺來帶回家。

台灣中油表示，今年該公司已相繼於加油站協助農民販售洋蔥、蒜頭與山蕉，深獲民眾好評，此次再以成本價格銷售金鑽鳳梨，提供農產品自產地直銷消費者的通路，誠摯邀請大家一起力挺農民。

▲翻攝中油官網

近期鳳梨價格下跌，嘉義縣鳳梨農4日上午北上行政院抗議，並在立法院外舉標語陳情。農委會農糧署副署長莊老達4日下午接受媒體聯訪時表示，香蕉、鳳梨今年在台北果菜批發市場交易均價都高於成本價格，目前持續回穩，沒有價格崩盤。

農委會農糧署副署長莊老達（中）4日下午接受媒體訪問時表示，香蕉、鳳梨今年在台北果菜批發市場交易均價，都高於成本價格，沒有崩盤。翻攝農委會官方臉書