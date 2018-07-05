近5,000人觀展  台灣教育展緬甸發光   

（台灣英文新聞/ 教育組 綜合報導）為配合政府新南向政策，把握緬甸開放發展契機，教育部6月底前進緬甸仰光及曼德勒舉辦台灣教育展，教育部司長畢祖安率領24所台灣的大學校院及2所高職共65位主管及代表參加，仰光及曼德勒2場教育展共計吸引近5,000人觀展，教育部期待藉由舉辦教育展，行銷台灣高等教育並促進台緬雙方教育合作交流。

台灣教育展分別於6月23日及25日在緬甸二大城市仰光市及曼德勒市舉辦，展場規劃醫藥衛生、數理工程、農林漁牧、商業管理等展區。

本次教育展也來自台灣24所大專院校及2所高職主管代表參加，包括國立暨南國際大學、南華大學、國立臺灣海洋大學、國立交通大學、大同大學、南開科技大學、吳鳳科技大學及莊敬高級工業家事職業學校等8校正、副校長，顯示我國教育界對與緬甸教育合作的重視。

依據教育部統計，106學年度在台大專校院就讀的緬甸學生計有738人，期盼藉由本次台灣教育展，提升來台就學人數。

駐緬甸代表處張俊福代表表示，為鼓勵優秀的緬甸學生來臺就學，教育部2017年提供5個臺灣獎學金新生名額、3個華語文獎學金名額，以及4個新南向培英獎學金名額給予緬甸，希望招收緬甸大學講師來臺攻讀博、碩士學位，並促進雙邊學術及研究合作，深化我國教育影響力。

曼德勒教育展期間教育部邀請曼德勒、臘戌、東枝及眉苗等地區近20位華校代表座談，並向華校介紹「教育部新南向人才培育緬甸華校師資培育專案計畫」，及華語文能力測驗，鼓勵華校畢業生來臺升學。

本次教育展吸引當地學校師生及家長等湧入展場，仰光及曼德勒2場教育展共計吸引近5,000人觀展。