展場充斥比基尼辣妹　外媒撰文批Computex有失專業

（臺灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）由對外貿易發展協會與臺北市電腦商業同業公會聯合舉辦的臺北國際電腦展（COMPUTEX Taipei）每年吸引成千上萬國內外產業人士及訪客造訪，然而今年六月初舉辦的展覽，卻因展場充斥著穿著暴露、引人遐思的女模販賣商品，而遭一家外媒撰文嚴詞批評展覽有失專業性。

科技新聞網站The Next Web（TNW）今年派遣兩位編輯，分別是烏斯提克（Georgina Ustik）與布斯（Callum Booth），來臺參加臺北國際電腦展，兩人卻紛紛為展場內穿著比基尼或是學生制服但裙長過短的辣妹，在廠商攤位前賣力地銷售商品而感到困惑。

文章首先提到，臺北國際電腦展作為亞洲最大的IT（資訊科技）貿易展，已存在超過半甲子，不僅是科技世界中具有份量的發話者，相關會議在科技產業也舉足輕重。

文章提及，人們期待在臺北國際電腦展中，看到充滿創新的產品，或是開創性的新創公司，甚至是區塊鏈應用中還尚未普及的新玩意。兩位編輯認為，展場上許多穿著過小比基尼、學生制服等各種暴露服飾的女模，已讓整個展覽失焦。

文章批評，這種利用辣妹吸引話題的科技展及會議在過去十年間，早已被視為是「過時」的做法，臺北國際電腦展卻仍大行其道，簡直是糟透了（shitty）。

而作為女性的烏斯提克也指出，整個臺北國際電腦展根本是為了男性而設計，充滿呼之欲出的女模胸部確實吸引許多男生前去攤位尋求與女模合影，但卻讓在科技產業工作的女性感到相當不舒服。

烏斯提克批評，「若臺北國際電腦展的目的是要展示創新，為專業人士提供一個互動及分享點子的空間，那麼我不得不說它失敗了。」

文章還強調不會置入任何性感女模的照片，是因為不想要物化女性，且一舉列出數十家利用女模作為號召的廠商的名稱。

今年的臺北國際電腦展於6月5日到9日舉行，根據外貿協會統計，五天展期吸引了來自168國、4萬2,284名國際訪客。