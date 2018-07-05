北市府結合健檢服務   北車大廳為移工表情意   

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為一解在台移工思鄉之情，配合即將到來的七夕情人節，台北市勞動力重建運用處邀請移工7月8日下午到台北火車站寫下對情人或家人的思念，為七夕情人節加溫，活動將結合移工健檢關懷及免費理髮服務，讓移工朋友改頭換面，拍照傳給情人或家人報平安。

台北火車站由於交通便利，腹地寬廣，每逢假日許多移工相約在此會面聊天。近年受到西洋情人節商業活動影響，東南亞各國幾乎在2月14日情人節都有傳情的活動或過節氣氛。

而東南亞國家文化中，每年11月左右的水燈節，是泰國的傳統情人節，情侶們相約放水燈傳情意。越南民眾由於地處中國邊陲，對牛郎織女的故事略有知曉，對於七夕情人節的緣由也能了解。

至於菲律賓，則常在西方情人節舉辦集體婚禮大肆慶祝，這一天也成為很多人的結婚紀念日。印尼的穆斯林文化雖然禁止過情人節，不過受到西方社會影響，民間也會有送花或巧克力的活動。

本次台北市勞動力重建運用處將活動地點選在在臺北火車站西一門至北三門站內空間自下午1時30分至4時，邀請移工寫下對情人或家人的心意，再由臺北市勞動力重建用處幫他們傳送給對方。

當天活動並結合移工免費健檢關懷活動，由慈濟人醫會、台北市立聯合醫院共同辦理，於現場會提供一般身體健康檢查、眼科、皮膚科、牙科、耳鼻喉科、內科、婦科、骨科及身心醫學科、中醫等免費診療項目。

另外還有輔助衛教宣導及免費理髮相關服務此外還有免費理髮活服務，移工朋友也可好好打扮一番，拍張照片傳給情人或家人，報個平安。

台北市政府勞動局局長賴香伶表示，台北市移工已成為臺北照顧產業中不可或缺的一員，移工來台，最長可工作長達14年，因此應協助他們融入台灣的生活，和雇主之間的相處也更有台灣味，長期在外工作，經常數年才得以和家人見面，藉由傳情活動，一方面讓他們了解台灣民俗風情，也提供一個疏壓放鬆的機會。