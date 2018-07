國泰商旅獲頒2018亞洲最佳企業雇主

國際權威人力資源期刊《HR Asia Magazine》(註1) 在台首次舉辦「亞洲最佳企業雇主獎」評鑑,共有上百家企業參與、近5千名員工接受問卷調查,國泰商旅因重視人才培育與發展深獲肯定,於日前榮幸獲頒「2018亞洲最佳企業雇主大獎」(Best Companies to Work For In Asia)。

國泰商旅以培養優秀熱情的飯店人為已任,員工的培訓計畫、人才培育方案等規劃均由專責的培訓團隊提供員工相關諮詢,藉由獨特跨品牌與多工職能的組織結構,給予員工有機會至不同品牌服務,有效擴增職能、提升綜合能力。如培訓團隊推出的菁英種子計畫,集結各部門基層主管人才,透過課程進行品牌與職能的相互交流,打破「隔行如隔山」的限制,讓潛力人才更了解其他部門的工作職掌與任務,明確掌握公司所公告的策略方向,朝向中高階主管之路邁進。

國泰商旅總經理莊琬華表示:「員工是國泰商旅成功的基石。因為唯有透過員工,才能傳達出飯店想要帶給旅客的真切款待和深厚的專業素養。『放大格局、改變視野』,人才培育與發展是國泰商旅很重要的企業責任,而國泰商旅具彈性的組織架構,就是勇於打破傳統飯店的部門分工,以獨特的多工職能發展模式,培養同仁彼此交流學習與換位思考的當責觀念。未來我們期待員工與公司共同成長,一起提升至更寬廣的境界及格局!」

國泰商旅傳承集團的優秀文化,致力打造一個多元開放的工作環境,處處為員工考量的福利制度與人才發展計畫使員工滿意度大幅提升,滿意的員工更投入職場提供顧客暖心服務,客人受感動後給予好評並願意再訪消費形成正向循環,打造公司與員工雙贏局面。隨著國泰商旅開創飯店管理顧問業務、2020年於桃園A18特區開立第六家以Blue City水族館為主題的和逸品牌飯店,國泰商旅將持續成長,提供給員工更廣闊更多元的發展管道與空間。