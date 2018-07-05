義美宣布收購250公噸火龍果　樂見更多企業協助台灣農民

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）今年紅龍果價格走跌，為協助台灣農業，義美食品今(5)日在官方臉書宣布，將購買250公噸火龍果 (紅肉)，研發高附加價值商品！



義美食品官方臉書PO文指出

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一、 我們願意收購「250公噸A級台灣火龍果（紅肉）」；2 50公噸＝250,000公斤。每公斤33元 (箱裝)；送至桃園市指定之「冷凍庫」。



二、 我們認為各界關心台灣農民的企業購買鮮果，讓更多人品嚐 新鮮火龍果，是好方法之一，但不應是唯一的解決方式。

我們樂意看到能有更多的企業、及市場通路，協助、回餽台 灣農業、台灣農民！



三、義美「食品安全研究所」已有能力開發有更高附加價值 的商品；懇請 大家給我們一點時間、一些鼓勵！



四、拜託 農委會、農糧署協助安排有意願農友，於上班時間來電聯絡 本公司採購部：

陳資深經理02-2351-9211#350、呂副理02-2351-9211#333。

6月26日薩爾瓦多訪問團造訪位於桃園南崁的義美食品觀光工廠，汲取高經濟農產品經驗。義美總經理高志明在接待貴賓時就強調，台灣雖為小國，卻有著與美國、澳洲等農業大國競爭的志氣。高志明認為，開發高附加價值農產品，是小國農業的唯一出路。

為此，義美不惜成本，斥資投入相關技術，將農產品高經濟價值之成分萃取出來，並開發各類食品，像是黃豆油、胡麻油，以及香蕉、火龍果、甜柿等果乾。他期許同為小國的薩爾瓦多，也能為小農尋求附加價值，為農民增加生計。

▲義美總經理高志明，6月26日在桃園南崁義美食品觀光工廠，接待薩爾瓦多訪問團時，向貴賓說明義美採用的萃取技術。（圖／台灣英文新聞）

屏東31歲果農謝孟翰。中央社

火龍果又稱紅龍果。中央社昨(4)日引述屏東31歲青農謝孟翰表示，今年紅龍果價格下跌，除了因為外銷中國的數量減少外，3年前搶種的紅龍果今年剛好可以採收，再加上今年上半年很少天災，各類水果豐收，產生排擠效應。價格自然下滑。

他表示，紅龍果去年的價格就不好，今年更低。紅龍果價格今年曾經低到一台斤新台幣10多元到20多元。



謝孟翰表示，紅龍果不是季節限定水果，它每15天開一次花，就算是被颱風或豪雨損害，很快的下一批花就會再開，是常年可以採收的水果，但是，要管理得好不容易，要花費比較多的成本及時間照顧，他攻外銷，自然得往高品質走。



謝孟翰說，要避免紅龍果價格探底，除了管控種植面積外，最重要的是政府要協助加強外銷，減輕內銷壓力，因為紅龍果是沒有風味的水果，除了取顏色外，得和其他有風味的水果搭配，加工效益沒有其他水果強。