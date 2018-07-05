蔡英文：創新是臺灣求勝關鍵　取決於當代人決心和勇氣

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（5）日表示，創新是臺灣求勝的關鍵，要原地踏步或繼續前行，將取決於這一代人的決心和勇氣。

蔡總統今日上午前往新竹出席「工業技術研究院45週年院慶暨第七屆工研院院士授證典禮」。此屆共有中央研究院院士王康隆、友嘉集團總裁朱志洋、聯華神通集團董事長苗豐強，以及益安生醫總經理張有德共四位獲任院士。

蔡總統致詞時表示，45年來，透過科技研發、技術轉移、人才培育，以及創業育成，工研院與歷屆院士協助臺灣成為今日的科技大國，「30年前，如果我們對於發展半導體和ICT（資訊及通訊科技）有半點猶豫，臺灣經濟就沒有今天的榮景。同樣的道理，面對未來的挑戰，我們現在也不能畏懼改變。」

蔡總統也期許工研院持續扮演產業和研發之間的橋梁，引領臺灣邁向下一個時代，「創新永遠是臺灣求勝的關鍵。要原地踏步，或是繼續向前，就取決於我們這一代人的決心和勇氣。」

提及本屆院士的成就，蔡總統表示，王康隆長期投入電子半導體的研究，支持他不斷創新的力量，就是「熱情」（Passion），因此她也期待未來王康隆能跟臺灣的產學界進行更多的交流，讓更多臺灣的年輕人才，學到這樣一份對科學的執著和熱情。

接著，蔡總統表示，朱志洋從一間中小企業開始，到現在他所帶領的友嘉集團已是全球第三大的工具機集團，撐起臺灣工具機產業的創新和成長。

蔡總統續指，苗豐強從美國回臺灣之後，一路開疆闢土，引領聯華神通集團深耕轉型，參與臺灣科技產業與資訊建設的發展。她期待未來苗豐強的經驗和專業，能夠結合工研院的平臺，加速臺灣產業的數位轉型。

最後，蔡總統提及，現今大家耳熟能詳的點滴軟針，就是張有德的代表作之一，相信張有德未來會繼續帶領生技「臺灣隊」，挑戰更大的國際市場。