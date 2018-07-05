培育瀕危北非白犀牛有望　科學家成功製試管胚胎

（台灣英文新聞 / 林靜怡 外電報導）希望能夠再度看到北非白犀牛自由地生活在非洲大陸上，這樣的心聲不只有來自關心瀕絕北非白犀牛的人們；德國科學家發布好消息，指已成功復育南北非白犀牛的混種胚胎。

德國萊布尼茨學博士Thomas Hildebrandt率領國際研究團隊，4日發表於《自然通訊》（Nature Communications）的文章中宣布這項好消息，團隊已經成功復育南北非白犀牛的混種胚胎。

法新社引述柏林萊布尼茲動物與野生動物研究所（Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research）繁殖管理主管希爾德布蘭特（Thomas Hildebrandt）的說法，搶救瀕絕物種的第一重要關卡已經透過試管方式完成了。

研究團隊在專門復育馬和牛的義大利實驗室Avantea的協助之下，突破技術從歐洲動物園取得犀牛卵子，利用死去北非雄性白犀牛的精子與南非雌性白犀牛卵子進行混種胚胎。

Thomas Hildebrandt博士表示，我們的目標是在3年內，讓第一頭北非白犀牛寶寶誕生。

他還說，若把16個月的孕期列入考量，我們還有一年多的時間讓母體成功受孕，尤其是在代理孕母南非白犀牛身上，因為北非白犀牛蘇丹（Sudan）的女兒Najin及其孫女Fatu已不適合懷孕了。

據動物復育專家說法，北非白犀牛蘇丹的後代，是唯一能夠教導北非白犀牛寶寶社交生活的不二「人選」。

因此，為了能夠培育純種北非白犀牛，研究團隊希望可以利用新的體外取卵技術，在兩隻北非雌性白犀牛的身上採集卵子進行培育，如今只能等肯亞當局批準了。

至於為何沒有早些進行人工取卵呢？過去在捷克動物園時，當時的專家曾試圖讓女兒Najin及其孫女Fatu接受人工受孕但失敗了，只好把她們送往非洲肯亞，希望可以透過自然受孕的方式繁延後代。不過最後還是發現他們的狀況不適合懷孕。

北非白犀牛蘇丹（Sudan）於今年3月過世後，僅剩女兒Najin及其孫女Fatu兩隻北非雌性白犀牛生活在非洲肯亞佩杰塔保育區（Ol Pejeta Conservancy）。科學家不僅展開募資，並試圖透過人工受精方式等為該物種的存續而努力。

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