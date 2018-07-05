拓展空運客源   東南亞國家遊客成桃機重要旅客來源之一

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為拓展空運新客源，並配合政府新南向發展政策，桃園國際機場7月4日在台北諾富特華航機場飯店舉行「2018國際空運新南向政策之機會與挑戰研討會」，廣邀國內外專家，分享空運未來發展及挑戰。桃園國際機場公司董事長曾大仁表示，今年上半年新南向國家來台旅客成長9.8%，顯示桃園國際機場已成新南向國家旅客來台的主要門戶。

桃機董事長曾大仁致詞時表示，桃園機場與新南向國家間的客貨運依存關係日趨緊密，2017年桃園機場新南向國家旅客量總計1,019萬人次，成長率16.2%，218年上半年旅客量為554.4萬人次，成長率為9.8%，新南向國家旅客已漸成為桃園機場重要旅客來源之一。

桃園機場也提供友善穆斯林旅客的環境，在第一航廈、第二航廈分別設有清真認證飲食及伊斯蘭教祈禱室，讓旅客有賓至如歸的旅行體驗。

在國際物流方面，機場一向是經貿活動的指標，桃園國際機場與新南向國家有貨運往來的地區共計11國，2017年桃園機場雙邊貨運量總計約40萬噸，接近總貨運量的2成，成長率為10%，2018年1-5月貨運量為16.7萬噸，較去年同期成長6%，且轉口貨佔比達50%以上，桃園機場已逐步成為新南向國家的轉運樞紐機場。