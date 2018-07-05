科學證實 搭飛機變愛哭鬼不是你的錯

（台灣英文新聞／實習編輯蔣佩庭 綜合外電報導）2017年維珍航空〈Virgin Atlantic〉在機上電影的片頭中，以幽默詼諧的方式調侃情緒脆弱的乘客，「你們記得隨時準備好紙巾，或者如果你需要安慰的話，煩請按服務鈴。」不過有專家指出，乘客在機上容易哭泣是有科學根據的。

時代雜誌〈TIME〉報導，據世界衛生組織稱，飛行艙內的氣壓通常在海拔6,000至8,000英尺處的水準，這種變化可能會影響人們的生理，導致脫水。一位研究高海拔對情緒影響的科羅拉多心理學家德盧卡(De Luca)也表示，「當你脫水時，不僅僅是缺乏維持生命的基本要素，而是一切都會受影響，包括你的行為和大腦，有些人甚至會難以調節自己的情緒。」

2017年，一項對倫敦蓋威特機場進行的調查發現，15％的男性和6％的女性在觀看飛機上的電影時比在其他地方觀看還更容易哭泣。對此，德盧卡解釋，「一旦起飛後，你大腦的化學反應會出現一點變化，而電影會成為引爆情緒的一個因素；除此之外在著陸前，機艙內一片漆黑時你座位上的亮著的小燈，會讓人突然有孤單的感受。」這也是為甚麼，就連認為自己並不脆弱的GQ專欄作家布雷特·馬丁（Brett Martin）都表示，他在機上觀看浪漫愛情喜劇時也是哭得唏哩嘩啦。

對此，專家建議，如果你想改善機上哭泣的問題，你可以嘗試刺激大腦的挑戰性活動，或者需要思考的數獨或填字遊戲。