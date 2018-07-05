肥皂洗手最有效 滅菌液別直接噴小孩皮膚

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為了防範腸病毒，許多家長眾會買滅菌液等抗菌產品給小孩用，認為可取代洗手。但專家提醒，最好的滅菌法是用肥皂正確洗手，且避免直接在小孩皮膚噴滅菌液。若一定要用滅菌液，買了盡快用。

正值腸病毒流行期，家長為了孩子健康，又常遇到無法洗手或懶得洗手情況，加上酒精對腸病毒無效，家長們多會買次氯酸的抗菌產品。

引述中央社報導，家醫科主治醫師陳崇賢表示，門診遇到不少家長對次氯酸水的功效提出疑惑。含氯滅菌液是強氧化劑，會直接對菌體產生氧化作用，進而殺死細菌和病毒。但若高濃度的次氯酸水溶液沒有好好稀釋就用在皮膚上，「沒人敢保證不會出問題」。

次氯酸有消毒效果，但陳崇賢建議，最好用在環境消毒，如果真的要噴在皮膚上，「那就大人自己噴，不要拿小小孩做實驗」，尤其是搞不清楚濃度的狀態下。但切記滅菌液不能用來取代肥皂、洗手乳洗手。

陳崇賢表示，若買了滅菌液就要盡快使用，建議民眾不要一次團購一大堆，不知道噴到何年何月，最後也不知道噴出來的東西有沒有殺菌效果，「還是噴個心安的」。

報導提到，家長準備再多的抗菌產品，都不如教小朋友正確的疾病傳播概念，如廁後、吃東西前都用肥皂/洗手乳正確清洗雙手40秒到60秒，咳嗽遮嘴巴、不要故意用飛沫噴別人，才能讓孩子知道要注意健康。