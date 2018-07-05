培養新二代理財觀  賽珍珠基金會辦親子理財營

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為了引導新住民及經濟弱勢家庭成員彼此都能努力於改善家中經濟狀況，共同為全家人的目標努力，台北市賽珍珠基金會在美國花旗基金會的贊助下，將於7月14日及28日於台中舉辦「親子理財種子營」，邀請台中地區的新住民家庭以及台灣經濟弱勢家庭參與，希望透過寓教於樂的課程讓新二代學習正確觀念，活動全程免費，參與課程並繳交回家作業之家庭，最多還可獲得600元零用金。

活動於上半年與台北市政府民政局、桃園市政府社會局合作辦理，共計有將近50組家庭參與，有超過97%的學員表示提升其基礎理財知能。

來自中國大陸的媽媽表示，讓我對於之後的人生目標有明確的方向，也可以跟女兒一起討論零用錢使用的方式。

賽珍珠基金會長期關注新住民金融理財教育，從去年開始推行親子理財教育，有一名越南黎媽媽上完課程後分享，現在他每週會和小朋友一起存旅遊基金，共同討論旅遊的預算規劃，讓小朋友了解一趟旅遊要花哪些錢、怎麼玩比較便宜，同時也會引導小朋友用自己的零用錢補貼出遊的花費，連結課程當中金錢以外的無形財富，讓孩子懂得付出。

7月14日及28日的親子理財種子營將在台中維他露基金會館開課，該活動將由專業的兒童財商師資授課，讓親子有許多機會一起討論、遊戲，參與活動的小朋友還可獲得最多600元的零用金，即日起開放國小3年級至6年級的新住民親子及台灣經濟弱勢家庭報名。

活動全程免費參加，報名時每人需繳交500元保證金，全數參與者將全數退還，總共只有25戶名額，即日起開放報名，額滿為止有意報名者請上賽珍珠基金會網站並電洽02-2504-8088分機21張專員報名或至賽珍珠基金會網站填寫報名資料，額滿為止。