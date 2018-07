非法獵殺野生動物現世報　美籍女獵人一年後再遭肉搜

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)去(2017)年,南非發生一起美籍女子非法獵殺保育長頸鹿的案件,這名富家女在事後把自己和「戰利品」的合照分享到各社群媒體網站後,引來各界的撻伐,該名女子也儘速刪除貼文以平息怒火,但今年6月,地球的另一邊再次將她的照片公布到網路上。

綜合外媒報導,這名獵人去年成功的槍殺長頸鹿後在社群媒體上說,我成功了,你們在這張照片上看到的是隻重達1,800公斤的長頸鹿,我還獲得900公斤的肉,我從來沒這麼開心過。

據2016年的評估,生活在地球上的4種長頸鹿族群數,在30年間已下降了35%,而照片上遭到獵殺的物種至今亦僅剩不到10萬隻;國際自然保護聯盟早已把所有的長頸鹿列為「易危」物種,仍止不住人類的貪婪欲望與自大。

雖然該女子把照片從社媒撤下,但一年之後的今年6月,那張女子與遭獵殺的長頸鹿合影照片,又被非洲一網路平台重新放上網路,再次引來排山倒海的聲浪。非媒藉由社群媒體公布該名女子的劣行與姓名,還要「大家轉發」。

美藉女子得知消息後,寄了一封信到Fox News為自己辯解,「那隻長頸鹿已經18歲了,她也不能生育了」,並再度關閉所有的社群媒體帳號。

令人不敢相信的事,這名女子被肉搜到是獵殺保育野生動物的慣犯,她不僅獵殺了保育野生動物,還有斑馬、羚羊、鹿等野生動物。這也是繼2015年7月1日,辛巴威萬基國家公園的雄性獅子塞西爾(Cecil)遭到美國籍牙醫沃爾特·帕爾默(Walter Palmer)射殺後,引發公眾與保育團體等人的不滿後,另一起「非法獵殺」野生動物的事件。

Grizzlystik are non Africans (europeans) who sell tickets and trophy hunting safaris in Southern Africa using arrows. We all know how dumb people who rule SA are dumb buffoons to let it happen. They kill everything, from lion to leopards. STOP THEM Link>>https://t.co/52XQ2DytXU pic.twitter.com/je7IvbiwR5