非法獵殺野生動物現世報　美籍女獵人一年後再遭肉搜

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）去(2017)年，南非發生一起美籍女子非法獵殺保育長頸鹿的案件，這名富家女在事後把自己和「戰利品」的合照分享到各社群媒體網站後，引來各界的撻伐，該名女子也儘速刪除貼文以平息怒火，但今年6月，地球的另一邊再次將她的照片公布到網路上。

綜合外媒報導，這名獵人去年成功的槍殺長頸鹿後在社群媒體上說，我成功了，你們在這張照片上看到的是隻重達1,800公斤的長頸鹿，我還獲得900公斤的肉，我從來沒這麼開心過。

據2016年的評估，生活在地球上的4種長頸鹿族群數，在30年間已下降了35%，而照片上遭到獵殺的物種至今亦僅剩不到10萬隻；國際自然保護聯盟早已把所有的長頸鹿列為「易危」物種，仍止不住人類的貪婪欲望與自大。

雖然該女子把照片從社媒撤下，但一年之後的今年6月，那張女子與遭獵殺的長頸鹿合影照片，又被非洲一網路平台重新放上網路，再次引來排山倒海的聲浪。非媒藉由社群媒體公布該名女子的劣行與姓名，還要「大家轉發」。

美藉女子得知消息後，寄了一封信到Fox News為自己辯解，「那隻長頸鹿已經18歲了，她也不能生育了」，並再度關閉所有的社群媒體帳號。

令人不敢相信的事，這名女子被肉搜到是獵殺保育野生動物的慣犯，她不僅獵殺了保育野生動物，還有斑馬、羚羊、鹿等野生動物。這也是繼2015年7月1日，辛巴威萬基國家公園的雄性獅子塞西爾(Cecil)遭到美國籍牙醫沃爾特·帕爾默（Walter Palmer）射殺後，引發公眾與保育團體等人的不滿後，另一起「非法獵殺」野生動物的事件。