望拓展學生社會關懷視野    移工文學首入國文指考題   

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）107年大學指考7月3日落幕，本次國文科修改考試方法，全卷皆為選擇題，內容文白各半，題數及字數皆增加，取材廣泛，首度加入2017年移工文學獎內容並結合圖表，近年大熱的Uber（乘車共享）及共享經濟也入題。今年共有5萬115人報名國文科考試，到考率約95.43％，較去年增加。

《中央社》報導，107學年度國文試題文言文與白話文比重相當，共有10個閱讀題組共29題，增加字數，2個題組文長超過800字，600字以上文言閱讀檢驗考生的閱讀速度及古文理解。除文言文及白話文考題外，今年首度取材去年移工文學獎得獎文章，結合圖表，希望藉此拓展學生社會關懷視野。

本次國文科考題列出2017年移工文學獎得獎名單，包括首獎《塞車──在菲律賓生活的乘客們》（菲律賓）、評審獎《一碗紅彈珠的思念》（印尼），優選《郵差和寄給媽媽的信》（印尼）、《珠與龍舟》（印尼）、《代步機》（印尼），青少年評審獎推薦獎《來自鐵柵欄後的思念信》（印尼）、《紅色》（印尼）、《窮人的呼聲》（菲律賓），高雄特別獎《雨的氣味》（越南）。

考題從《珠與龍舟》一文中節選，考生看完文章後需就圖表進行判斷，選出正確答案，並選出作者想傳達的主題。

《自由時報》報導，根據統計，目前台灣有超過68萬名移工，移工文化比一般民眾想象的要來得廣泛且靠近，107年國文科考題從移工文學獎取材，大考中心主任劉孟奇表示，盼藉由移工文學加入考題，喚起社會大眾正視這群同樣生活在台灣的人群產出的文學。

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