「圓仔」五歲了！　動物園舉辦生日趴為大貓熊切蛋糕

（臺灣英文新聞／生活組 綜合報導）臺北市立動物園的明星大貓熊「圓仔」即將迎接五歲生日，由於時值暑假期間，動物園也規劃於週五（6）舉辦「圓仔5歲生日 圓粉慶生派對」，希望邀請親子同遊動物園，一同為圓仔切蛋糕。

動物園表示，此次熊貓保育員特別挑選圓仔平時愛吃的食材，來製作蛋糕，不過圓仔目前正經歷「假孕」過程，常顯得有些懶洋洋的，提不起興致，屆時圓仔是歡喜收下生日蛋糕，還是轉送給圓仔爸爸「團團」享用，只有當天看圓仔的「起毛子」了。

動物園指出，大多數的熊科動物為了強化生存競爭，都會演化出生殖季固定、胚胎延遲著床，以及假懷孕等生殖策略。因此，無論有沒有經過自然或人工授精，雌性大貓熊都有可能出現「假孕」的行為表現，連荷爾蒙的變化也會和真的懷孕極為相似，這些現象都是大熊貓邁入成熟的必經過程。

根據動物園，熊貓保育員將在週五9點20分，將生日蛋糕送給圓仔，隨後也有各式活動在大貓熊館一樓舉行，民眾可在動物園準備的便條紙上寫下對圓仔的祝福；現場也有拓印服務，讓民眾自行拓印紀念藏書票。

除此之外，為了服務不克前來民眾，動物園屆時也將於臉書（Facebook）專頁上，同步直播圓仔的生日慶祝活動。

圓仔生於2013年7月6日，是首隻在臺灣出生的大貓熊，其父母團團與圓圓由中國贈臺，於2008年底從四川抵達臺灣。