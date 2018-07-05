開元食品獺祭「早田 二割三分」 全台首賣

品酒、美學與風格生活密不可分，尤其清酒品飲風潮興起，除了單飲外，清酒與各式料理出乎意料的搭配可能性更令人驚艷，根據官方數據，台灣自日本進口的清酒量與金額上一直維持在前五大排名，由此可見清酒極受台灣消費者喜愛，未來成長趨勢不容小覷。

開元食品長期經營清酒市場，代理近二十個品牌，上百種酒款，堅持以全程冷藏的運輸方式，讓消費者品味極致清酒的魅力，更致力提倡清酒文化。2016年首度舉辦亞洲唯一「獺祭之會」海外場，大受清酒愛好者歡迎，連年擴大舉辦，今年更是一開賣即秒殺超過200席次，創下單一日本清酒品牌在台灣舉辦餐酒會最大規模的紀錄。「獺祭．旭酒造」積極耕耘海外市場，社長在主持與米其林三星主廚侯布雄共同經營，座落於巴黎的複合式餐飲商城開幕儀式後，隨即造訪台灣與獺祭粉絲們互動，而在日本限量發售的「獺祭 早田 二割三分」，也提供一定數量在台上市，可見對於台灣市場的重視。社長櫻井一宏表示：「獺祭堅持每一口酒的口感與氣味，也感謝台灣粉絲的支持，未來也將抱持著製作出幸福的酒的理念，持續為酒迷們提供完美的獺祭清酒。」

「獺祭 早田 二割三分」使用獨特的「微奈米氣泡二氧化碳殺菌法」，不使用可能影響酒質的高溫殺菌，讓二割三分的華麗香氣、新鮮風味與純淨口感，表現地更淋漓盡致。「獺祭 早田 二割三分」適合冰飲，尤其以10-15度的溫度最適，在餐酒搭配上則建議口感清爽的餐點，例如和風料理、蔬菜輕食等，是夏日清新高雅的享受。

「獺祭 早田 二割三分」由開元食品獨家代理，即日起在台上市，零售價為NT$7,600元，邀請粉絲一同體驗獺祭清酒的迷人魅力。