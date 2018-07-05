暑假來臨    宜蘭力麗威斯汀『夏力暑期』FUN縱今夏

放暑假了，計畫一趟夏季 小旅行吧!全台飯店業者為搶攻暑期商機，推出不同的夏季住房優惠 。不想在紛擾的市區景點裡人擠人，到溫泉度假飯店舒服的度個假更 是不容錯過的選擇。宜蘭力麗威斯汀為今年夏天設計ㄧ系列的生態度 假之旅，結合馬告神木園闖進迷霧森林、與鯨豚共遊神秘龜山島、 更可選擇優雅的馬術運動，讓大朋友小朋友一同擁有開心難忘的度假 樂趣。

宜蘭力麗威斯汀今夏新享受，入住賓客除了酒店獨有威斯汀天夢之床 的舒眠享受、全套白茶蘆薈沐浴用品、碳酸氫納個人溫泉湯池外，每 房皆提供免費mini bar、膠囊咖啡，酒店設有露天風呂大眾湯池讓入住房客免費使用 、晚間時段提供令人暖胃的免費夜宵，休閒中心設有游泳池、桌撞球 室、24小時健身房及小朋友最愛的兒童遊戲室。

另外，暑期期間酒 店另外推出額外付費的獨木舟生態小船、水上足球、魔力瘋足球及各 項兒童DIY活動項目皆可提前預約。即日起入住宜蘭力麗威斯汀夏 力暑期住房專案可任選神木園森林之旅、龜山島賞鯨之旅及噶瑪蘭馬 術活動，搭配每日限量的豪華或精選客房房型及兩客知味西餐廳自助 式早餐、晚餐及暖胃夜宵，ㄧ泊三食只要NT$10,800。 今天夏天帶著大小朋友來到宜蘭享受盡情發揮精力、放縱ㄧ夏吧！