香格里拉台北遠東大飯店 決戰禮服伸展台

美麗，即將發生！香格里拉台北遠東國際大飯店將在2018年即將以全新概念詮釋時尚訂製婚禮，同時為台灣新銳時裝設計師打造發光發熱的國際舞台，首度跨界攜手國際時尚媒體《美麗佳人 Marie Claire》共同舉辦「決戰禮服伸展台-我的完美婚紗在哪裡！」婚紗設計比賽，不僅總冠軍獎金新台幣20萬元、第二三名也分別有10萬及5萬元的圓夢獎金，加上香格里拉台北遠東國際大飯店頂級住宿、餐飲體驗，還有美麗佳人國際中文版報導曝光等豐富多樣獎品，吸引全台超過百位30歲以下的新銳設計師和服裝設計學生爭相報名圓夢，讓設計新秀們能夠透過這場比賽贏得大師青睞，躍上世界舞台成為下一位設計師接班人！

7月3日香格里拉台北遠東和美麗佳人假馬可波羅酒廊共同發表初選入圍的台灣新銳設計師名單，20位參賽作品每件都是別出心裁、獨一無二的原創作品，讓國際級評審團驚豔不已！今日參與盛會的，還有香格里拉台北遠東國際大飯店總經理祖睿德(Randy Zupanski)、美麗佳人雜誌副總經理蔡素真、贊助單位遠東商銀總經理周添財以及評審團代表旅法時尚藝術家黃嘉祥等，一起為入圍的設計師們加油打氣！

國際舞台的第一次 栽培台灣新生代設計師由香格里拉台北遠東做起

於台灣深耕24年頭的香格里拉台北遠東，首度跨界攜手同樣在台灣時尚界深耕25年，具有專業指標的《美麗佳人 Marie Claire》國際中文版，共同舉行一場空前盛大的重量級婚紗設計比賽活動，旨在回饋社會、培育台灣新銳設計師，從無到有、從紙稿手繪到走上伸展台的呈現，藉由此活動提供國際級舞台發掘更多台灣設計新秀。歷經兩個月網路徵件，超過百位設計師報名參賽，專業評審團精挑細選出前二十位精采作品，於今日(2018年7月3日)正式公佈入圍名單，而8月18日活動當天將進入「決戰禮服伸展台-我的完美婚紗在哪裡！」伸展台總決賽暨婚宴體驗日。《美麗佳人 Marie Claire》國際中文版擔任此次重要宣傳與回饋獎項，期許能夠激發更多擁有豐富內在、自我主張與時尚態度的新銳設計師勇於創作與表現，期望透過這個平台，讓更多年輕有才華的新秀可以被發掘，在台灣成為下一個明星設計師的誕生。

眾星雲集國際品牌參與 除了圓夢獎金 還有飯店頂級住宿與餐飲體驗

第一屆「決戰禮服伸展台-我的完美婚紗在哪裡！」的創舉也吸引各界目光與支持，贊助單位包含遠東國際商業銀行、遠東集團徐元智基金會、10/10 APOTHECARY、Crate&Barrel、Lamborghini 等，協辦單位則包含文華國際花苑、TIGER Wedding Design，以及評審團如旅法時尚藝術家黃嘉祥 (JASPER HUANG)、加拿大華裔設計師 Daniel Wong……等數家國際知名品牌共同參與此次盛會，除了前三名分別可獲得新台幣二十萬、十萬與五萬的圓夢獎金外，還有香格里拉台北遠東頂級住宿與美食體驗、《美麗佳人 Marie Claire》國際中文版完整報導等，將是台灣第一個跨產業培育新銳設計師的萌芽基地，傳承與永續更是香格里拉台北遠東不遺餘力致力企業社會責任的重要使命！誰將是首屆「決戰禮服伸展台-我的完美婚紗在哪裡！」婚紗設計總冠軍得獎者呢？2018年8月18日於香格里拉台北遠東國際大飯店，即將揭曉，敬請拭目以待！