聯電告美光傳捷報   中美貿易角力縮影?!

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）聯電昨（3）日公告，中國福州中級人民法院對美光(Micron)提出禁止令，要美光在該公司與聯華電子(UMC，簡稱聯電)專利侵權的訴訟期間，停止美光半導體（西安）及美光半導體（上海）各12項及17項產品生產及銷售。

《經濟日報​》4日報導，​美商美光是全球第3大記憶體廠，美光中國業務占比超過五成。近期美中貿易大戰持續升溫，福州中級人民法院此時對美光發出產品禁產禁銷令，市場揣測可能是中國官方，藉由削弱美國指標企業，來制衡美方。

對此，聯電財務長暨發言人劉啟東表示，目前案件仍在訴訟中，聯電無法對此置評。

台廠發展記憶體，多需仰賴國際大廠技術授權，美光曾是台塑集團發展DRAM的技術夥伴，之後收購雙方合資的華亞科。

上圖翻攝自美光官網(www.micron.com)

聯電此次在與美光專利訴訟案先馳得點，凸顯台廠在記憶體專利開發能量，獲得肯定。

報導引述聯電發言人劉啟東指出，聯電與美光在中國的專利侵權訴訟仍進行中，福州市中級人民法院為防止未來調查期間，聯電在專利權方面的權利，可能持續受到侵害，因此先在案件調查期間，提出禁止令，但不代表聯電在專利訴訟中勝訴。

聯電財務長劉啟東。中央社檔案照片

《經濟日報​》指出，聯電與美光之間的專利訴訟，起源於台灣美光何姓和王姓二名員工，先後跳槽聯電。由於聯電計畫與中國福建晉華科技，合作生產32奈米DRAM。台灣美光認為何、王兩名員工盜取機密技術資料，去(2017)年2月在台灣對聯電提出告訴，並於去年9月也在美國對聯電提起同案專利訴訟。

聯電今(2018)年1月開始反制，在中國對美光提出三款產品侵權訴訟，也就是昨(3)日福州市中級人民法院，做出禁止令的案件。

科技新報4日分析，正常來講，美光還可以再上訴。但因美光才剛被中國商務部約談，認為有壟斷市場嫌疑，加上目前中美貿易戰如火如荼，現今的判決是否為中美角力的縮影，引起市場揣測。

若真如此，美光恐怕也會如中興通訊一般，成為談判的籌碼。不僅是商品禁售，包含生產及投資都將受到威脅。聯電此舉，可謂反擊得相當漂亮。

也有人認為，美光對聯電興訟，是為了鞏固在中國市場的優勢，並破壞聯電與晉華的合作，以期進一步滲入中國市場。甚至當初的機密盜竊案，也只是木馬屠城而已。而此判決一出，將令其意圖受到重挫。

聯電表示，美光對外宣稱本公司(聯電)無記憶體晶片之相關技術，而須竊取其營業祕密的指控，已不攻自破。

翻攝聯電官網http://www.umc.com