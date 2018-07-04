中華電信自主研發 電信資安等級物聯網連線管理平台正式商轉

為協助企業客戶隨時掌握IoT(Internet of Things)設備的連線狀態，確保物聯網服務的運作，中華電信自主研發推出具電信資安等級的物聯網連線管理平台(Connectivity Management Platform, 簡稱CMP)，自即日起正式商轉。企業客戶可透過CMP平台服務網頁或透過API介接的方式，自主管理大量的物聯網連線設備。同時，設備連線管理的相關資料皆安全儲放於中華電信雲端機房，具有更高的資安防護，替企業客戶全面把關每一個細節。

CMP連線管理平台全方位資安監控、管理面面俱到

中華電信憑藉十多年的物聯網領域經驗，於去年底推出IoT DMP(Device Management Platform)大平台，與垂直產業合作發展智慧農業、智慧工業、智慧交通等多元物聯網領域，協助國內物聯網產業升級。為因應現今物聯網產業多元、設備品項眾多、控管介面複雜與資訊安全確保等挑戰，中華電信推出國內唯一自主研發之CMP連線管理平台，管理中華電信物聯網門號。當物聯網設備發生問題時，系統將會自動發送警告通知，有效節降企業人力監控成本、提升維運效率。

中華電信CMP連線管理平台服務具備六大功能，包含「通訊狀態管理」、「異常通報管理」、「網路安全管理」、「連線管理與測試」、「帳戶/資費管理」與「定位管理」等。後端並以日誌、流量與行為三大面向進行全方位資安監控，當偵測到異常活動時，可快速定位駭客侵入的範圍，有效找出潛伏的惡意標的，即時反應資安威脅以保護客戶重要的資產，掌握平台的安全狀態。

完成智慧交通、智慧城市、智慧電表等多項領域測試 深獲好評

中華電信CMP連線管理平台已於商轉前，提供給智慧交通、智慧城市、智慧電表等領域業者進行試用，廣受客戶好評。設備若有問題或是斷線，其狀態都可以反應於平台上，相較於以往無系統化管理介面，資訊散落各地，現在只要申租中華電信CMP連線管理平台，將可大幅改善查測效率。

以智慧路燈業者為例，物聯網設備遍佈各地縣市，設備若有問題，常常無法第一時間掌握，通常約需要一周時間才能找出問題，還需要得知哪個設備發生問題，分析問題來源是什麼，才能進行障礙處理，保守估計約兩周才能處理完。若有申請CMP連線管理平台，則可於第一時間判斷物聯網設備位置、斷線時間點、連線狀態，並依照該地區緊急通知維運人員，維運人員可透過平台查詢資訊進行分析，有效加速業者的維運效率。

中華電信CMP連線管理平台自即日起正式商轉。企業客戶可透過NB-IoT網路支援及物聯網CMP連線管理平台，有效整合資料收集與管理功能，以智慧監控、彈性資費的方式，提供企業客戶安全快速的物聯網設備連線維運解決方案！相關方案請洽詢中華電信企業客戶業務經理或 0800-080-090客服24小時服務專線。