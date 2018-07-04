「我覺得在台灣比較有未來」法籍年輕人棄南韓、來台定居

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台灣比南韓更有魅力嗎？一名20多歲、在南韓求學的法國籍男子Ku（酷），因來台實習3個月，被台灣友善的環境大為吸引，他日前在一段YouTube影片中，娓娓道來外國人在韓國生活的艱辛，決定畢業後就要來台定居，希望成為台灣的新住民。

Ku列出了「我為什麼從韓國搬回來台灣？」的四大原因。

第一個原因就是飲食文化。由於韓國外食非辣即鹹，若旅行一週還能接受，但兩年半來天天辣炒年糕、烤肉、紫菜包飯等韓式料理，身體真的無法負荷。他提到，台灣食物多元，選擇很多，對他這種不愛吃辣、對很多食物過敏的人而言，方便多了。

第二點就是老外學韓文都會遭遇的困難，那就是得依照「長幼尊卑」判定是否要用敬語還是平語，無論在家裡、公司、各種社交場合間，都不例外。地位會影響語言和人際關係，這個概念對西方人可謂相當難接受。相較之下，台灣輕鬆多了。「70歲的茶館老闆、小你10歲的高中生，都可以當朋友。在台灣，人際關係公平多了。」

第三點則是隨時被「注目」，生活壓力很大。根據Ku的觀察，韓國人習慣從頭到腳「掃描」你，相當注重穿著打扮。若穿得太隨便、太特別，恐怕會引來異樣眼光。

至於最後一點，Ku感慨地說，「在韓國當外國人很辛苦。」他與外籍友人都認為，韓國人對老外永遠有一道隔閡。他表示，即使學了韓語、深入了解當地文化，對方還是會常常以一句，「你是外國人，所以無法理解」，讓他感到相當挫折。

他說，台灣很歡迎外國人，他也很喜歡這裡的生活方式，「我覺得在台灣比較有未來。」