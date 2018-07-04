2018金融商品趨勢與運用 資產配置：固定收益搭配避險商品　掌握股市修正過程中的獲利機會

上半年金融市場雜音紛擾，全球股市劇烈震盪，美國升息促使資金從新興市場回流美國，新興市場資金活水減少，富邦證券資深副總經理郭永宜指出，第三季新興市場修正壓力仍大，投資人應搭配優質的固定型收益商品及避險工具，股市修正過程中避開風險甚至創造獲利。

下半年觀察美國升息和縮表 投資人提防第三季股市回檔

全球金融市場受到美國聯準會持續啓動縮表和升息兩大因素影響，上半年皆呈現盤整震盪格局，截至5月底止，MSCI世界指數下跌0.5%，MSCI新興市場指數下跌3.26%，美股道瓊指數也微幅下跌1.23%，儘有科技類股的那斯達克指數表現較佳，上漲7.8%。

郭永宜指出，下半年美國經濟可從貨幣政策、減稅效應及企業盈餘三個基調來觀察，此外，國際貿易衝突與地緣政治將持續干擾市場，第三季投資人需特別小心，提防三至四個月的大修正。

貨幣政策方面，聯準會自2015年以來展開升息循環，至今已歷經七次升息，已達升息循環的七至八成，市場預估，今年傾向將升息四次，今年下半年還會升息兩次，顯示市場資金將逐漸趨緊。另一項更需要密切注意的是聯準會的縮表計劃，金融海嘯前聯準會資產規模為0.9兆美元，去年縮表啓動前的資產規模已膨脹到4.5兆美元，即使經歷近半年的縮減，截至目前仍有4.3兆美元，若依照聯準會兩年後將降低至2.8兆美元的規劃，資金將從金融市場直接抽離，對股價比益比將造成莫大壓力。

川普今年推出的減稅方案，是三十年來規模最大的減稅措施，其中企業稅由35%降至21%，推升S&P500企業今年的盈餘成長22.2%，另外美國企業海外盈餘預計回流2,000至4,000億美元，抵銷升息及縮表的負面效應，不過一次性利多發酵後，明年S&P500企業的盈餘成長將減緩至9.5%。郭永宜強調，企業盈餘是支撐股價的關鍵，若明年企業獲利成長減緩，將導致股價向下調整。

股市面臨修正壓力 固定收益、避險商品提供穩健報酬

今年上半年金融市場的資金投入已不如去年熱絡。 根據J.P. Morgan Asset Management統計，全球去年共有3,058億美元的資金流入股票型基金，3,069億美元流入債券型基金，今年截至5月底，僅811億美元流入股票型基金，110億美元流入債券型基金。 ETF也有同樣的趨勢，Blackrock統計2017年股票型ETF合計流入4,666億美元，債券型合計流入1,562億美元，今年截至5月底僅分別流入1,393億美元和433億美元，規模皆較去年縮水。

郭永宜指出，市場資金仍在持續投資，但資金流向顯示投資人已提高戒心、趨於保守。去年議題型基金熱賣，今年風險意識提升，受青睞的基金類型為分散式的基金。此外，升息雖然引發債券價格下跌，但去年透過券商複委託平台購買海外債金額仍創下近年新高，達新台幣1,450億元，今年前四月為新台幣467億元，顯示股市震盪加劇，投資人對固定收益商品的需求明顯提高。

綜合上半年的金融市場趨勢，下半年該如何擬定投資策略？郭永宜建議，由於股市面臨修正壓力，不論是基金或ETF，都應該秉持分散原則，避免重押單一主題；資產配置可納入海外債和特別股等固定收益商品，如美國大型電信類股或金融類股等，年收益率介於4%~5%，優質的特別股也有5%~6%，不過，特別股投資要留意挑選不會預扣30%稅額的標的；擅長反向做空的投資人，可更進一步買進避險商品，選擇反向ETF或借券、融券，不過持有反向ETF的時間不宜太長，否則避險成本將侵蝕資本利得，若操作得宜，還有機會在市場下跌過程中賺取獲利。