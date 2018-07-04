涉違反聯合國公約賣油給北韓　高雄商人陳世憲遭起訴

涉嫌租用香港籍貨船「方向永嘉」號，賣油給北韓的高雄商人陳世憲（坐輪椅者），1月19日曾吞藥自殺但及時獲救，無生命危險。中央社

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）高雄商人陳世憲遭指控違反聯合國制裁北韓行動，讓旗下2艘油輪比利恩88號、18號，共載運2萬7400餘公噸石油販售給北韓，涉偽造不實出港通報資料，石油並未運至香港地區，而是東海附近公海販售，高雄地檢署今(4)日偵結將他起訴。

雄檢肅黑金專組主任檢察官曾靖雅、檢察官林志祐，日前指揮法務部調查局航業調查處高雄調查站，偵辦陳世憲海上加油集團涉及海上販油案，全案今天偵結。

《自由》報導，檢察官認定該集團實際負責人陳世憲，涉犯刑法第216條、第215條行使業務登載不實文書罪嫌，提起公訴。

雄檢指出，案經檢察官林志祐與專案小組成員傳喚、調閱相關資料分析比對後發現，被告陳世憲是比利恩油品集團實際負責人，其先後在馬紹爾群島、英屬維京群島設立2家境外公司，該集團旗下比利恩88號、比利恩18號等船舶，則分別登記為前述境外公司所有。

被告陳世憲明知其自台中港所購入的油料實際係載往公海販售，而非運送至香港地區。竟自民國106年1月間起至同年12月間止，先後4次，提供不實出口資訊予不知情之報關行人員。

不知情之報關行人員，因而在業務上製作之出口報單目的地國家欄位填載「香港」後，持向台中自由貿易區海關申報以行使，經海關准予放行。比利恩18號、比利恩88號則載運共約2萬7400餘公噸石油，運往東海附近公海上交易。

據了解，陳世憲應訊時曾說「賣油給北韓又不犯法」。不過，陳世憲也堅決否認知情。

今(2018)年1月12日，資恐防制審議會首度通過制裁名單，將涉嫌協助販賣石油予北韓的陳世憲及Billions Bunker、Bunker's Taiwan集團列入制裁名單，嚴禁任何商業、金融活動，全面斬斷金流。

1月19日，陳世憲曾吞安眠藥自殺，稱要「以死明志」。當天經緊急搶救，陳世憲順利出院，無生命危險。當天他離開醫院時，曾向媒體喊冤說：「我被中國栽贓」，否認賣油給北韓。

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