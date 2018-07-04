2018下半年全球經濟展望 貿易戰牽動下半年全球經濟和金融市場 投資聚焦美國、新興亞洲

今年以來全球股市震盪劇烈，國際貿易衝突持續升溫，下半年全球經濟將如何發展？投資上需留意哪些關鍵？富邦金控首席經濟學家羅瑋博士今（4）日於「2018富邦財經趨勢論壇 年中場」中表示，全球貿易戰後續發展、美國以外的主要國家經濟表現不如預期，和資金撤離新興市場三大因素，將持續影響下半年全球經濟與市場走勢。

三大因素主導未來市場 提防貿易戰擴大影響全球景氣急轉直下

2017年由於各國經濟同步成長、物價溫和增長和主要央行維持寬鬆路線，全球資本市場風平浪靜。今年，市場出現劇烈波動，羅瑋表示，歸根究底有三大原因：一、市場原先認為可以避免的貿易大戰開打，且有惡化趨勢；二、除了美國，其它主要國家經濟表現皆不如預期；三、歐洲和日本央行雖然維持鴿派的貨幣政策，但聯準會的升息次數從三次提高至四次，隨著美元走強，美債殖利率逼近3%，導致資金提早從新興市場抽離，回流先進國家，新興市場股匯債市連番重挫。三大原因不但影響了上半年市場表現，下半年仍將主導全球經濟與市場走勢。

今年1月份開始，美國宣布對進口太陽能板及洗衣機加徵關稅，3月份宣布對進口鋼鐵和鋁製品加徵關稅，4月初宣布將對中國500億美元商品加徵關稅，6月中旬公布最終清單，7月初將正式開始對中國340億美元的商品加徵關稅，中國也連續宣布同等規模報復措施，讓全球貿易情勢更加緊張。另一方面，歐盟亦對美展開報復，川普則威脅對歐盟生產的汽車加徵20%進口關稅。貿易戰緊張情勢持續升溫，由中美兩強對峙進一步擴大影響全世界。未來，各國何時妥協，牽動全球經濟景氣和金融市場，如果情況惡化至無法控制，將導致全球景氣急轉急下，甚至在2019年到2020年期間陷入衰退。

主要央行貨幣政策方面，美國升息可望提高至四次，歐洲央行將延長QE執行期限至年底，明年夏天之前維持現行利率，日本央行也不會做出調整，導致今年第三季以前美元獨強，其它貨幣相對弱勢。下半年，美國的經濟基本面或投資機會都比其它地方更好，稅改方案也有利企業匯回海外資金，導致新興市場壓力愈趨沉重。

包括阿根廷、委內瑞拉、土耳其、巴西、墨西哥等大型新興市場國家，從4月中旬至今面臨了資金大量抽離、貨幣大幅貶值的窘境，公債殖利率急速上升，央行為了阻貶而被迫升息，結果經濟情況進一步惡化，加上政局也不穩定，貨幣風險不但衝擊新興市場投資信心，一不小心更可能形成系統性風險。

美國、新興市場亞洲 下半年投資亮點

雖然下半年全球金融市場存在許多重大風險議題，不過羅瑋強調，相對而言，美國的表現仍將優於其它地區。目前雖然有貿易戰陰影，但只要沒有演變成大規模、全面性衝擊，預估美國經濟仍可從去年的2.4%成長至2.7%，歐盟和日本相對較弱，中國則維持在6.7%，台灣受惠外貿出口表現亮麗，上半年經濟表現不錯，今年經濟成長率有機會到2.5%~2.6%。

至於下半年最需要特別留意的重大風險，首要就是貿易戰的衝突是否加劇。另外，由於聯準會持續升息和縮表，導致資金趨緊，流動性減少，加上美國企業在此時大規模進行舉債購併，由於現在的購買標的出價相當高，未來若債券評等被調降，將連帶影響股價表現，進而造成全球股市的劇烈波動。

展望下半年，全球股市中將以美股表現最為穩定，由於大型的跨國企業受貿易戰影響較深，美股中的科技股、中小企業股將成為資金轉移的首選標的；歐洲的經濟復甦力道不如預期，義大利、西班牙等南歐地區政局不穩定，股市表現相對較弱；新興市場走勢較為分歧，拉美和東歐受資金抽離和貿易戰影響，難有表現，新興亞洲市場如東協、台灣、韓國等市場可望相對穩健。

債市方面，主要國家通膨預期增溫，央行貨幣政策趨緊，公債殖利率也將持續上揚；新興市場面臨資金抽離、通膨加速、央行升息三重打擊，債市會面臨較大壓力。外匯市場因主要央行貨幣政策方向已確定，可以暫時忽略其對匯市的影響；新興市場風險意識愈來愈高，體質較差的市場需高度小心。至於原物料價格，由於原油增產不如預期，庫存量居於低點，加上地緣政治的干擾，原油價格將維持在高檔。