 2018下半年大中華投資策略 升息循環多頭走勢未止 伺機布局科技消費類股

2018上半年全球主要股市表現，以美國費城半導體、Nasdaq指數漲幅最為突出，而具備科技股高連動性的台股 ，也同樣表現出色。富邦投顧董事長蕭乾祥表示，回顧上半年S&P500分類指數的表現，由於創新科技持續發展與實務應用普及度提升，資訊科技類股近年來都是美股市場熱門標的；受惠於景氣復甦的財富效應所帶來需求增加，非必需消費類股表現突出。值得關注的是，從全球產業ETF來看，近年來強勢的電信網路、資訊科技、非必需消費類產品，也是今年上半年績效表現突出的類別。

在台股表現方面，由於台灣科技業處於製造供給端，在全球科技帶動硬體需求下，上半年台股表現最突出為電子零組件的被動元件，而資訊服務與電子通路表現也不差；生技及水泥股則分別受愛滋病新藥取得藥證及中國進行供給側改革所激勵。此外，上半年陸股走勢疲弱，僅醫藥股逆勢上揚，主因為醫改及健康新中國政策發酵，加上企業免疫療法突破，推動整體醫藥類股異軍突起；受消費力增長及消費類股2018年第一季獲利維持高雙位數成長，包括：消費、非必需消費、與批發零售族群股價表現跌幅相對較低。

GDP 穩定成長、若 CPI 維持 3% 以下、 FED 穩步升息，全球股市多頭走勢可延續

蕭乾祥表示，GDP、CPI及利率是股市長期多空循環的重要指標，股市多頭存在於GDP具動力的景氣擴張期，而從近20年來股市與CPI走勢可知，在正常狀況下，股市上漲會帶來CPI上揚，二者呈現正向關聯。根據歷史經驗來看，全球股市只有金融風暴或泡沫破滅等重大危機發生造成全球GDP成長跌破3%，才會終結股市多頭走勢，而風暴與泡沫破滅的源頭來自於大幅升息後的資金成本墊高所導致。根據IMF預估2018及2019年全球GDP仍穩定成長，2020年起成長動能將趨緩，這是今年全球股市尚可維持長多的基本面背景環境，但美中貿易戰將會是股市大幅震盪因子。

金融海嘯以來，除少數時間，美股和MSCI世界指數連動度皆高達九成以上。自2015年以來，美股更因科技股與消費類股等強勢領軍，帶動指數表現超越MSCI世界指數，更強化美股為全球股市領頭羊角色。川普政府所提高達1.5兆美元稅務刺激與3,000億美元財政刺激，下半年美國GDP成長將加速；從2000年以來數據得知，當CPI突破3%後續強，則聯準會將加快升息腳步。現階段因景氣續強推升物價，以及油價再度上揚往百元關卡邁進，若貿易戰關稅再轉嫁到消費端承受，下半年CPI有可能突破3%，屆時聯準會升息腳步可能因此加速；屆時攀高的利率水準可能影響到未來GDP動能。

蕭乾祥進一步指出，根據歷史經驗，在升息循環末期，債券殖利率曲線會出現逆轉現象，意即聯邦基金利率走勢出現超越10年期長債殖利率之後，會伴隨經濟成長趨緩或衰退，聯準會開始大幅降息，以提振GDP動能。依目前10年期長債落在3%上下來看，聯邦基金利率僅在2%，還不必擔憂本次升息循環是否結束的問題。

值得注意的是，目前FAAMG+BAT共8家公司總市值為5.01兆美元，即將超越日本2018第一季名目GDP的5.06兆美元，顯示後金融海嘯期的低資金成本，正持續堆疊並造就科技股的泡沫。面對著縮表及資金成本攀升環境，長期投資須審慎進場。

台股與全球股市連動高，企業獲利續創新高，下半年指數區間預估 9800-12000 點

蕭乾祥表示，金融海嘯來，台股與全球股市連動度頗高，多數時刻相關係數高達0.8以上，顯示台灣股市表現因對外貿易高度依存度，產生與全球股市連動程度高。在美國未結束本波升息循環前，全球股市多頭可延續，台股沒有悲觀的理由。從今年GDP上修至2.6%來看，台灣下半年GDP僅算高基期的走低，尚無動能趨緩問題，下半年台股尚無大幅中期修正壓力，至多是漲多後的突然利空來臨所產生震盪激烈走勢。

觀察近十年來台灣企業獲利表現與股市高點，可知股市高點落後單季企業獲利高點1~3季，去年上市櫃企業獲利2.19兆元創新高，富邦預估今年企業獲利YoY為6.3%，預估今年下半年企業獲利仍可創新高。此外，今年前5月累計外銷訂單1,981億美元，為歷年同期新高，年增率達8.1％。受比較基期墊高影響，雖下半年蘋果新機出貨量可創近四年新高，但外銷接單成長幅度因高基期將趨緩，惟仍可維持正成長，不至於出現衰退現象。

今年前5月，外資累計賣超台股1854億元，對亞洲新興市場國家也同步進行賣超，推估主因為因應A股入MSCI所進行調整操作。若無重大經濟事件，預估下半年外資賣超動作將趨緩，或有轉賣為買動作可期。目前台股股價淨值比(PBR)約1.7x，尚不算太高，因美中貿易戰對台經濟成長衝擊有限，維持今年PBR區間1.5x-1.9x，即下半年加權指數區間為9800-12000點。

展望下半年台股投資，建議以科技創新、半導體趨勢、高殖利率以及政策紅利四大主軸輪動操作，包括iPhone新機-3D感測、三鏡頭、5G前期設置商機；大中華資本支出、IC設計、矽晶圓；穩健配息/權值股（高殖利率）、高股息ETF；生技股、電動車等產業。

A 股入 MSCI 看長期效應，上証綜指維持慢牛走勢，下半年區間降為 2750-3600 點

蕭乾祥指出，金融海嘯以來，陸股表現明顯與全球股市連動度偏低，顯示在經濟結構改革下，因內需市場占比提升造成外貿依賴度降低，陸股已經走出自己獨特之路，陸股投資佈局應考量其景氣位置與價值投資點浮現為主。2017年中國對外貿易總金額為2.26兆美元，若未來美中貿易戰出現對2000億美元商品課10%關稅，也只會對局部出口板塊盈利產生拖累，但對中國整體GDP衝擊仍相對有限，一但美國進一步擴大課稅商品項目或提高稅額，恐將對中國對美出口產生較大衝擊，並影響到GDP表現。

近年來中國所進行的經濟結構改革，在重質不重量的情況下，GDP成長率6%-6.5%將成為未來幾年常態，目前PMI仍處於50以上，顯示整體景氣仍在進行擴張，除非製造業與服務業PMI雙雙跌破50的景氣收縮，陸股才有崩跌危機發生。另從近十年來上証綜指與CPI走勢來看，除非CPI突破3%，人行才會進行緊縮貨幣政策來壓抑股市，在CPI獲得有效控制下，目前上証綜指維持著官方所認同的慢牛走勢發展。

回顧過去主要新興市場主要國家入摩效應來看，股市在一內年表現漲跌互異，現階段A股入MSCI的權重相對偏低，未來權重調升速度也屬緩慢，故MSCI效應必須長時間發酵。目前上証PBR約為1.54x，再度處於歷史低檔區附近，由於美中貿易戰對中國經濟成長率仍有負面影響，且雙方互槓已衝擊到投資信心，今年上証PBR區間調降至1.47x-1.9x，換算下半年上証綜指區間為2750-3600點，跌破此低點皆屬超跌。

展望下半年陸港股投資，建議伺機布局科技創新、MSCI效應、消費商機以及政策紅利等相關題材，包括AI-人臉辨識、語音辨識、5G前期設置商機；銀行、保險；食品飲料、家電；大健康產業等。