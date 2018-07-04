「富邦說趨勢」每周三線上開播 超過6000人次收聽 7/4(三)如何挑選好的權證 等你來聽

富邦證券歡慶30，自6月開始，每周三提供「富邦說趨勢」線上收聽的廣播節目，開播至今邀請多位專家來解析最新產業趨勢，主題涵蓋AI人工智慧產業發展、AI運用的無人商店及電動自駕車、生技產業等，已超過6,000人次收聽，顯示出該節目突破了時間及地點的限制，廣受投資人喜愛，歡迎有興趣的投資人都可透過富邦e點通、富邦FUBON LINE官方帳號、愛播講堂及愛播聽書中直接點選「富邦說趨勢」收聽。

「富邦說趨勢」開播第一個月，以近來商業應用大爆發的人工智慧（AI）為主軸，讓投資人能更深入了解AI未來的趨勢及走向，接下來，因應台股七月開始進入除權息旺季，很多投資人常聽報章雜誌報導可透過權證來參與現股的除權息行情，相較持有現股參與除權息，權證具有股利提前入袋及稅賦上的優勢，是一項可以在除權息期間充分使用的投資工具，因此，7/4(三)特別邀請富邦證券資深副總吳仁傑來談談權證這項衍生性金融商品，教投資人如何挑選權證、傳授獨家心法，歡迎對權證有興趣的投資人準時線上收聽「富邦說趨勢」



富邦證券指出，每周三「富邦說趨勢」都邀請專家以超然專業的立場為投資人解析最新產業趨勢、精闢分析最夯議題，幫助投資人每週利用不到15分鐘，即可一手掌握財經脈動，而為了嘉惠更多投資人，除了富邦證券既有的APP如：e點通、富邦FUBON Line官方帳號、富邦m+VIP外，更是同步獨家贊助在愛播聽書、愛播講堂都可以聽到「富邦說趨勢」精彩的節目內容。