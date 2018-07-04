英無家可歸兒童激增 非政府組織憂其身心健康狀況

（台灣英文新聞／實習編輯蔣佩庭 綜合外電報導）專家警告說，自2007年全球金融危機以來，英國無家可歸的兒童的數量已經達到了前所為有的水平，而這種影響將持續數十年。

比起2017年第一季，2018年同期入住臨時住所的兒童已經達到了12.3萬名。根據1996年「住房法」，地方當局有義務要幫助無家可歸者申請永久住房，然而社會運動者將此事歸咎於政府縮減社會福利，以及無法負擔的高房價。

《QUARTZ》報導指出，無家可歸對兒童的影響，在幼年時期裡，來自政府的關心和支持，有可能讓孩子快樂、健康的成長。但凡事一體兩面，無家可歸、臨時住房的經驗也會對其發展跟心理健康造成損害。

英國非政府組織《Shelter》在2004年進行的一項調查顯示，42％住在臨時住所的父母說他們的孩子「經常不高興或情緒低落」、30％的人說他們的孩子很難交到朋友、三分之二的家長說他們的孩子在學校遇到了問題、臨時住房的兒童平均錯過了55天的上學，相當於學年的四分之一。

另外，無家可歸的家庭還面臨著其他挑戰，像是兒童缺乏足夠的營養而造成缺鐵或肥胖，醫療照顧的短缺，導致有更高的機會患有慢性疾病。除此之外，無家可歸還會刺激身體和大腦中的壓力反應系統，隨著時間推移還會誘發「壓力毒素」，對學習、行為和健康產生破壞性的影響。

英國總理德蕾莎·梅伊〈Theresa May〉今年稍早在一次重要演講中，也正視國內無家可歸的問題，認為放任問題不管是「國恥」，並且誓言要將「解決住房危機」作為個人任內施政重點。