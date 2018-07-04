林書宇新片《夕霧花園》開拍　 張艾嘉、李心潔、阿部寬攜手演出

金馬影后李心潔（左）與日本知名男星阿部寬（右），將在《夕霧花園》中飾演男女主角。中央社

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）台灣導演林書宇新片《夕霧花園》改編自作家陳團英（Tan Twan Eng）著名小說，卡司集結金馬影后李心潔、日本知名男星阿部寬，日前宣布於馬來西亞正式開拍，預計2019年上映。



中央社4日報導，小說《夕霧花園》以第二次世界大戰後的馬來西亞為背景，故事扣人心弦。2012年曼布克獎決選《夕霧花園》入圍前6強，如今由Astro Shaw與HBO Asia、馬來西亞國家電影發展局（FINAS）共同製作拍成電影。

《夕霧花園》小說。翻攝博客來官網



台灣導演林書宇（前左3起）執導改編自小說的新片《夕霧花園》​，日前宣布於馬來西亞正式開拍。卡司集結金馬影后李心潔、日本知名男星阿部寬等人。中央社

《夕霧花園》找來曾執導電影《九降風》、《星空》、《百日告別》的林書宇擔任導演，並邀來知名演員張艾嘉、李心潔、阿部寬、影星約翰漢納（John Hannah）、大衛奧克斯（David Oakes）及演員林宣妤、陳瓊華等人參與。取景地點包括景色優美的「金馬侖高原」茶園，成果備受期待。



電影製作團隊陣容強大，包括英國影藝學院得獎編劇李察史密斯（Richard Smith）、曾參與好萊塢電影《大亨小傳》、《金鋼狼》與《駭客任務》的服裝設計師尼納愛德華茲（Nina Edwards），以及曾以《星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇》獲奧斯卡提名的妝髮設計師妮基古利（Nikki Gooley）。



《夕霧花園》一片將以1950和1980年代的雙時間軸呈現，故事以張雲林（張艾嘉飾）為核心開始，觀眾將看到以倒敘手法回憶1950年代年輕的張雲林（李心潔飾）在二次世界大戰後的生活。妹妹張雲紅（林宣妤飾）的過世，使張雲林陷入罪惡感之中。在此同時，她也遇見了日籍園藝師中村有朋（阿部寬飾），協助她打造紀念花園，並開啟一段揪心的愛情故事。

▲​《夕霧花園》一片，取景地點包括景色優美的馬來西亞「金馬侖高原」茶園。翻攝Pixabay