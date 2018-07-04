（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為響應世界地球日及海洋資源生態議題，宜蘭縣政府利用每年6月近海圍網漁船休漁期間，辦理外籍漁工法令宣導會及淨港活動，6月28日上午9:00在蘇澳區漁會舉辦，活動中除法令宣導外，更配合蘇澳區漁會邀請國軍第六軍團（蘭陽師）、海巡署岸巡大隊及宜蘭縣漁業管理所擴大舉辦淨港活動。

爲宣導漁工們不亂丟垃圾製造髒亂並維護環境整潔，宜蘭縣政府號召近120位外籍漁工熱烈參與本次淨港活動，近年來國人逐漸重視海洋資源生態維護，為了響應海洋保育議題，本次參加淨港的人員的任務，除了撿拾岸邊垃圾外，對港區海面的垃圾利用撈網一併清理，並由參與活動人員、外籍漁工朋友們及港邊作業人員將垃圾集中並分類後委請蘇澳鎮清潔隊協助清運，希望藉由這樣的淨港活動，以營造出優質的生活環境。

另爲避免火災發生，本次延請消防局專業人員示範，並由外籍漁工實地操作消防器材等訓練，以確保生命財產的安全。

本次活動除動態淨港及消防演練外，靜態課程邀請衛生局宣導毒品危害及傳染病防治、環保局宣導環境保護、內政部移民署宜蘭服務站宣導外國人相關法令規定、並講述人口販運、交通法規等議題，也希望透過這次活動讓外籍漁工更加融入當地的風俗民情，共同維護生活環境及人身安全。

宜蘭120位移工淨港做環保 為永續發展出力（圖片來源：宜蘭縣政府）