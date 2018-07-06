研究：對移民族群的認知錯誤不分教育程度　成政治人物操弄的大好機會

（台灣英文新聞／實習編輯蔣佩庭 綜合外電報導）從美國到英國，移民儼然已成為全球政治與選舉的決定性話題。而德國總理梅克爾〈Angela Merkel〉也迴避討論她過去的支持難民政策，讓德國成為了最近向排外勢力投降的國家。

《QUARTZ》報導指出，一群哈佛大學的研究人員試著找出這些國家抵制、仇視外來移民的共通點。

研究人員在法國，德國，義大利，瑞典，英國和美國選擇了具有樣本代表性的22,500人，並且提供了兩組問題。其中一組問題與「移民合法居住在其國家」有關，另一組則是「財富重分配和福利待遇」。該研究的結果是：當人們先思考移民問題時，他們就不會去想解決貧窮的社會福利問題。

研究人員繼續寫道，「回答移民問題之後，社會分配不均的問題對他們而言反而變的沒那麼重要了，也不太去思考要捐款給慈善團體。」而這現象也同樣出現在高福利的歐洲國家。

而在眾多受訪者中，研究人員也發現他們常常認為外來移民者既窮、又依賴社會福利、受教育程度低。另外宗教移民認知也是個問題，像是法國受訪者全都低估了基督徒移民的比例，高估了穆斯林移民和總移民人口數，認知與實際數字差距大。而美國更離譜，受訪者認為移民在該國人口中的比例為36％，但實際數字只有10％。

研究指出，這樣的認知錯誤是全國性的，無論教育程度及收入，這樣的認知錯誤也成為有心政治人物的大好機會，拿來操縱，將社會問題全怪罪在移民身上，製造仇恨，從中牟利。