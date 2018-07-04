菲網紅填詞演唱世大運主題曲    行銷台北觀光    

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）去年菲律賓旅客來台旅客29萬人次，較前年成長68.59%，看準菲律賓旅遊人口市場持續活絡，臺北市政府觀光傳播局前進菲律賓，召開產品發布會，請來菲律賓話題網紅Mikey Bustos行銷台北旅遊，以世大運主題曲為旋律，親自填詞演唱，並拍攝台北美食觀光MV，號召旅客到台北一遊。

台灣2017年11月開放菲律賓旅客免簽政策以來，菲律賓前往台灣觀光旅遊的人次大幅成長，去年較前一年成長約68%，今年1到5月菲律賓來臺旅客為190,791人次，也比去年同期118,980人次成長60.36%，隨著政策實施，台菲兩國在觀光、教育、經濟交流日益頻繁。

台北市首次邀請國外藝人為台北美食「發聲」，曾登上美國偶像-加拿大版的Mikey Bustos是菲律賓演歌雙棲歌手，他在發布會上親自演唱「My New Crushie」，Mikey Bustos吃遍台北包括牛肉麵、芒果冰、炸雞，只為了拍攝MV。

台北觀光傳播局也針對菲律賓民眾喜愛美食的特性，規劃24小時吃不停的宣傳主題，並率「美食軍團」到菲律賓與各界第一次接觸，包括臺北備受歡迎的早餐麥味登、十分火紅的火鍋業者馬辣麻辣鍋等，搭配菲律賓民眾詢問度極高的臺北雙層觀光巴士在本次發布會中獲得矚目。

觀傳局在記者會的下午，也舉辦旅遊業者媒合會，邀請當地超過40家的旅遊業者與臺北旅遊業者近距離深度交流，期盼帶動菲律賓民眾來臺北旅遊商機。

觀傳局表示，菲律賓距離臺灣只有2個小時航程，方便的交通、實惠的價格及良好的治安，是很適合親子及自由行旅遊的地方。

來自臺北的業者在發布會的上菜秀吸引菲律賓媒體搶拍。（圖片來源：台北市政府）

觀傳局首度前進菲律賓舉辦產品發布會，邀請菲律賓網紅Mikey Bustos現場演唱最新臺北美食觀光MV。（圖片來源：台北市政府）