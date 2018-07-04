核四再見！　首批80束燃料棒今晨運回美國原廠

核四第一批燃料棒4日凌晨運離廠區。8輛載運燃料棒的貨櫃車，上午在基隆港西19號碼頭排成一列，準備就緒後，逐一吊上「明營輪」​貨輪。中央社

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）蔡政府提出「2025年非核家園」政策，燃煤將下降到3成、燃氣提高到5成、再生能源提升到2成，核電則歸零。台電今（4日）晨派8輛貨櫃車從核四廠內，將核燃料棒運離廠區，送回美國。

​台電執行外運作業時，原能會嚴格檢查，確保安全。警方也動員大批警力沿路戒護。

中央社報導，核四第一批燃料棒今凌晨運離廠區。8輛載運燃料棒的貨櫃車，上午在基隆港西19號碼頭排成一列，準備就緒後，逐一吊上貨輪「明營輪」，隨即出港。相關人員則低調不願證實說明。



該社記者今上午前往西19號碼頭現場，8輛裝有核燃料棒的貨櫃車，已在碼頭邊列隊等待，準備吊運上明營輪。準備就緒後，在相關人員指揮下，井然有序吊上「明營輪」，一旁有不少人在旁監控吊運作業。



一名身穿「輻射防護組」背心的人員，面對記者詢問是否有燃料棒要運送出國，僅低調表示：「我們不方便接受採訪，抱歉。」另一名頭戴龍門電廠安全帽的人員，也揮手不便表示意見。

中央社

碼頭邊則有7、8名基隆港警總隊的員警，在旁戒護。警方同樣表示不方便受訪。

當時碼頭旁停放了印有「龍門核能發電廠」字樣的黃色休旅車(上圖)，裡頭除擺放安全帽、「保健物理小組」標籤外，還有數條橘色布幔。布幔上貼著核能圖樣，並印有「放射性物質UN3328」及電話。吊運作業結束後，載運著疑似核燃料棒的「明營輪」隨後出港。

​《經濟日報​》報導，針對首批核燃料棒今（4）日凌晨起運送碼頭回美國。台電發言人徐造華表示，基於「燃料運送需遵守國際原子能總署保密規定」，他不能透露運送時間、地點，以及方式等相關細節，但台電今重申，2025年非核家園政策不變，因此核四廠沒有重啟的可能。



原子能委員會放射性物料管理局長劉文忠指出，已審查核備「核子燃料運送計畫」、「安全管制計畫」及「龍門核電廠核子燃料外運廠區作業計畫」，完成核四核子燃料送國外處理管制準備作業，並在今年3月同意台電輸出申請。

中央社檔案照片

台電計畫把核四廠（上圖)轉型為綜合電力園區，廠內的1744束核燃料棒，預計2020年底前全數輸出；未來不但可望減少人力，一年約可減少新台幣一億元的資產維護管理費用。

《經濟日報​》引述台電發言人徐造華說，核燃料棒運往美國後將尋求合適買家，希望能發揮核燃料棒的最大價值。由於核燃料棒外運加拆解費用共計6.9億元，但如果不外運的話，每年的保管費高達1.4億元，因此最後還是決定將核燃料棒外運異地儲存。

據了解，台電對核燃料棒共規劃3個階段，運送、拆解及再利用，目前確認將由原廠全球核燃料公司進行運送跟拆解，並進行異地保存。未來找到合適的買家後，就可以轉售。

徐造華指出，1744束核燃料棒預計分三年分批運離，每批200束。根據了解，今日運出第一批核燃料棒80束，9月將再輸出120束。

徐造華說，核四廠核燃料棒預計7月起陸續運往美國，將該批燃料束拆成燃料棒，積極找尋轉售機會。若未尋得買主，則會將燃料棒進一步拆解，回收鈾料並視市場行情伺機出售，越早處理就有越多時間找到國外買家。

此外鈾料有其價值，預估未來價格將攀升，台電可待適當時機出售，創造資產最大價值。

徐造華也強調，2025年非核家園政策不變，核一、核二、核三廠將陸續除役，而核四也已停止運轉且不啟封。

▲核一、核二、核三廠執照到期日。​翻攝原能會官網

《自由》報導，台電預計將核四廠轉型成綜合電力園區，依據立法院今(2018)年1月30日三讀通過、需於2020年底前全數移出核四廠燃料的決議辦理，核四廠存放有未用核燃料棒1774束將運回美國原廠。

《經濟日報​》引述原子能委員會指出，核四初始爐心核子燃料屬台電公司財產，台電公司配合非核家園政策，規劃將核子燃料運至國外燃料製造廠家處理案，原能會尊重經濟部及台電公司決定。

原能會指出，依據「核子燃料運作安全管理規則」規定，核四核子燃料棒申請輸出時，台電公司應提出申請書，並檢附輸入國核准輸入許可文件、運送計畫及安全管制計畫等文件送原能會審查核准後，才能處理。

原能會表示，依照「台美民用核能和平利用合作協定」，以及行政規約規定。原能會必須在運送前後有嚴格審查流程，確保核子燃料的運送和貯放安全。