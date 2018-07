(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合報導)川普在推特上發文,表示如果不是他當總統,美國可能造就跟北韓開戰了。

川普表示,美國和北韓的雙邊對話,進行狀況良好,並提醒民衆,金正恩已經8個月沒有試射飛彈了。

川普痛批,全亞洲都為他的功績,感到驚嘆,只有民主黨和美國部分媒體仍在抱怨。最後,他甚至稱,要不是自己當總統,美國早就和北韓開戰了。

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!