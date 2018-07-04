揹電池下玉山1趟8000元　「世紀打工」仍須面試

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「世紀打工」考驗你的極限！揹電池下玉山1趟8000元，乍聽之下是個「好康」。知名嚮導、玉山排雲山莊協力廠商負責人伍玉龍，日前於個人臉書PO文，廣徵「大力士」從玉山揹75公斤電池下山，8.5公里可得8000元，「個人累積8顆加發1萬元。」。

許多網友看到消息都躍躍欲試。​但根據《蘋果》報導，由於電池重達75公斤，極度挑戰體能極限，以及膝蓋承受力，還須通過面試才行。據說目前已有7人報名。

報導引述玉管處副處長林文和表示，排雲山莊採太陽能供電，目前已經發包「園區山屋電力及周邊設施改善工程」，總經費394萬5千元，工期為4個月。為環境清潔考量，決定清運廢棄電池。



大電池最重達75公斤共有28顆、48公斤重的有47顆，另有30公斤鋁架6個、25公斤充電器3個，不是一般人體力所能負荷。伍玉龍今(4)日在臉書po文說

感謝英雄們熱烈的反應， 但是我們在此鄭重聲明， 無經驗者、不熟悉路線者請勿試， 以免受傷，得不償失！

BBS網友st52112000昨(3)日PO文，標題是 [新聞] 背1顆電池下玉山8000元 你要賺嗎？文中指出

我剛好是裡面其中一員…

不過目前在揹的沒那麼多人……

大概只有4.5個人而已…

這位網友在PO文中，也附上同事揹電池的照片，他說

目前還有27顆75的……我們已經揹負20幾顆44公斤的下山， 遲遲沒人敢挑戰這75…

之後他有位同事， 就自告奮勇先挑戰一顆......​(如下圖)

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照片翻攝BBS

呃不過他挑戰這一顆完後，剛好休息一陣子……



文章提到能背負100kg的 那是上坡！

資深同事說75kg以上 上坡 很多人可以……

下坡卻沒幾人……

BBS網友紛紛留言並分析指出，

「因為下坡只有腳能支撐ㄚ」，「上坡身體穩 下坡身體不容易保持平衡 要靠腰跟膝蓋去硬碰硬」。 「辛苦了.... 8千真的太少了!」，「健康無價啊 為賺這一點而傷身很不划算」 「下坡超傷膝蓋的 真心覺得用直升機運」。

針對網友議論為何不考慮空運？《蘋果》引述玉管處副處長林文和指出，高山運補一直是台灣棘手難題，國外山區工程補給及廢棄物清理均依賴直升機。

當初設備均由中興航空直升機運輸上山，但是2013年中興航空在運補北峰氣象站發生空難，機上正副駕駛及氣象站員工3人罹難後，民間航空公司已無適當的高山作業運補直升機，可提供作業。而軍警直升機又礙於法令，無法使用於民間物資運送。



因此自2015年起，山區工程採料只能依賴人力運送。此案發包自排雲山莊、由醫療站揹負下山，以目前費用計算標價訂為一公斤157元。