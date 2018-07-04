HTC桃園廠334名移工面臨解僱   桃勞動局入廠輔導

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）宏達電2日拋出震撼彈，預計今年9月底前將縮減製造部門員工人數1500人，並資遣334名外籍移工，預計共裁員1834人。桃園市勞動局昨（03）日派員入廠調查，並將協助移工轉換雇主，宏達電提供資遣及轉出方案供移工選擇。勞動局表示，將嚴格要求宏達電遵守相關法令，保障移工權利。

宏達國際電子股份有限公司（以下簡稱宏達電）2日向桃園市勞動局遞交大量解僱計畫書，表示因業務虧損及緊縮，將解僱製造、後勤等部門1500人，於8月31日及9月15日實施，宏達電特於資遣60日前通報桃園市勞動局。

根據「大量解僱勞工保護法」規定，事業單位若因併購改組而解僱超過500名以上勞工，或60日內解僱5分之1勞工、或單日解僱勞工逾80人，需在60日內將解僱計劃書陳報主管機關並公告揭示。

裁員消息一傳出，廠區內人心惶惶，桃園市勞動局3日派員到宏達電桃園廠區了解，並表示將督促宏達電遵守相關法令，並將主動介入員工資遣情形及資遣計劃內容。就業服務處也將辦理專案徵才活動，協助被資遣員工早日重返職場。

對於將被轉出的外籍移工，勞動局表示，雇主資遣外籍移工依法仍應給付資遣費，並於轉換期間並提供移工膳宿，勞動局將督促宏達電遵守法令，維護移工權益。



勞動局入廠輔導宏達電子國際股份有限公司員工（圖片來源：桃園市勞動局）