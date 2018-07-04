《台北電影節》第20屆台北電影獎頒獎典禮  陳竹昇、蔡燦得首度合作

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合報導)《第20屆台北電影獎頒獎典禮》 將在7月14日晚上7點於台北市市中山堂隆重登場。今年《第20屆台北電影獎頒獎典禮》由蔡燦得與陳竹昇攜手擔綱。

他們受訪時表示，兩人曾一起合作拍戲不過這是他們首次搭檔主持。因此陳竹昇坦言一開始接到邀請的心情很猶豫：「 我覺得主辦單位相當的勇敢，後來聽說搭擋是阿得我才確定， 因為只要有認識的朋友在，什麼陌生的事都有安心感。」。

不過第四度接下頒獎典禮主持棒的蔡燦得也提到自己非常榮幸能夠再次收到台北電影獎的邀約，而且又是與自己的老朋友合。蔡燦得也提及自己今年搭擋主持的陳竹昇與電影圈熟識令她放心許多， 也期待共同創造一個舒適的氛圍給電影人，她表示：「 這屆剛好是20年，我覺得竹昇的份量和一切都很合適， 這幾年他參與了很多國片，過去又做過美術、演員訓練、配音、 燈光音效什麼都有接觸過，那天我們還在研究有哪些人是他認識的， 後來發現找不認識的比較多。」。

不過唯一讓蔡燦得最頭痛的就是服裝要怎麼準備，她無奈的說：「 我以前都不用減肥但今年要，他是女演員最怕合作的男演員。」。《 第20屆台北電影獎頒獎典禮》臺灣電視台(台視主頻) 將於7月14日晚間7點全程live轉播。

劇場出生的陳竹昇不僅曾擔任過戲劇、台語指導、製作人， 更寫過劇本、做過燈光音效師、舞台硬體樣樣精通， 角色從幕後到幕前堪稱「全能支援王」， 過去其實也曾主持過許多大大小小的活動， 他分享最難忘的一次主持經驗是「紙風車劇團」 在嘉義新港奉天宮的大型花燈劇活動，執行長李永豐喉嚨「燒聲」， 原本負責操作花燈車的他臨危受命上場主持、 還得用台語主持為整齣劇配旁白， 他靠著絕佳的臨場反應和口才讓活動圓滿落幕， 也讓他意識到主持人講話的影響力和謹言慎行的重要性， 這次他與老友蔡燦得兩人一見面、打開話匣子就停不下來， 回想彼此的緣分早在20年前的劇場就開始， 當時陳竹昇是舞台組工作人員負責舞台機關， 蔡燦得則是台上的女演員，後來兩人還曾一起合作演過男女朋友， 令蔡燦得至今忘不了，她笑說：「竹昇明明只有一兩場戲， 結果演完把我們整部戲的風采都搶光了！後來我特地向他學表演， 他還是我的老師呢！」。

為了這次典禮的兩位主持人也做足功課相約看片， 對於入選的電影作品相當有心得，陳竹昇就表示：「 這次入選的40部作品中有28個新導演， 我真的從他們的作品中看到什麼叫『獨立』、『創新』、『非主流』 ，因為他們真的沒負擔、沒包袱，那是沒有框架、沒有限制的創作， 非常難得！」。

今年台北電影獎堂堂邁入第20屆， 蔡燦得也相當重視這次的主持。她更期許能以主人的角色， 營造一個舒適的氛圍讓電影人充分享受、做自己， 陳竹昇則比喻典禮就像一個學期末的同樂會：「 一年一度的聚會能遇到很多幕前幕後的朋友， 老中青的電影人都可以彼此敘敘舊， 無論是實質上或是情感上的交流。」。

《 第20屆台北電影獎頒獎典禮》將在7月14日晚間7點於台視主頻全程現場轉播。