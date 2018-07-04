國際研究團隊揭密　澳洲無尾熊保育有譜

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）為了進一步解開無尾熊為何能夠吃有毒尤加利樹葉的原因，7國組成的科學團隊進行了基因圖譜的分析，研究結果有助推動無尾熊育種計畫，研究論文已於7月2日刊登在《自然遺傳學》（Nature Genetics）期刊。

《自由時報》報導，研究團隊分析2萬6558個無尾熊基因後得到重要的DNA線索，並希望能解決無尾熊因性行為傳播，導致感染披衣菌（Chlamydia）所引發的失明和不育問題，從而維繫此物種數量。

之於為何無尾熊食用有毒尤加利樹葉卻沒事，據《自由時報》的報導，在900種尤加利樹中，無尾熊只吃其中約20種樹亦是含水量超過50%的葉片，其基因能使無尾熊的舌頭上有更多的苦味與水味受體，讓牠們能夠選出毒性較小、含水量更高的葉片，但目前尚未明瞭為何他們只吃尤加利樹葉。

《科技新報》引述研究共同執筆人、任職澳洲博物館研究所（Australian Museum Research Institute）的強生（Rebecca Johnson）表示，這個基因組讓我們首度詳細了解無尾熊的免疫基因。

該報報導，歐洲人開始在此定居的1788年前，澳洲野外無尾熊尚有1,000萬隻，如今恐怕僅剩4萬3,000隻。國際自然保育聯盟（IUCN）將無尾熊列為「易危」物種。